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Peru Terremoto de magnitude 6,7 atinge o centro do Peru O tremor ocorreu às 19h09 no horário local (21h09 no horário de Brasília) e teve seu epicentro 30 quilômetros a noroeste da região andina de Junín

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu nesta sexta-feira (20) várias regiões do centro do Peru, sem causar vítimas nem danos materiais, segundo um balanço preliminar das autoridades.

O tremor ocorreu às 19h09 no horário local (21h09 no horário de Brasília) e teve seu epicentro 30 quilômetros a noroeste da região andina de Junín, cerca de 300 quilômetros a leste da capital, Lima.

Teve uma profundidade de 129 quilômetros, de acordo com o Instituto Geofísico do Peru.

Segundo o Centro de Operações de Emergência Nacional (Coen), o abalo sísmico foi percebido pela população com intensidade entre moderada e forte. “O monitoramento continua nas áreas vulneráveis”, informou o Coen.

O tremor também foi sentido em Lima, Huánuco e Callao.

O Peru, país de 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e da costa leste da Ásia. Essa região concentra a maior atividade sísmica do planeta.

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