ÁSIA Terremoto de magnitude 6,7 atinge região leste da Indonésia nesta segunda (14) Epicentro foi localizado no mar, a 177 km da cidade de Tual

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu nesta segunda-feira (14) a região leste da Indonésia, segundo informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Apesar da força do tremor, não há alerta de tsunami.

O epicentro do abalo foi registrado a uma profundidade de 80 quilômetros, a cerca de 177 quilômetros a oeste da cidade de Tual, localizada na província de Maluku, no leste do país.

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, o terremoto não representa risco de formação de ondas gigantes.

