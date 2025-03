A- A+

OCEANIA Terremoto de magnitude 6,7 sacode ilha sul da Nova Zelândia As autoridades descartaram, no entanto, o risco de tsunami e não relataram danos significativos

Um tremor de magnitude 6,7 sacudiu nesta terça-feira (25) a ilha sul da Nova Zelândia, assinalou o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).



Apesar dos temores iniciais, as autoridades descartaram o risco de tsunami e não relataram danos significativos até o momento.

O terremoto foi registrado às 14h43 locais (22h43 da segunda-feira em Brasília) a uma profundidade de 10 km, com seu epicentro situado a cerca de 150 km da costa sudoeste da ilha sul do país oceânico, afirmou o USGS.

Ben Sievwright, proprietário do Ziff's Cafe na cidade de Invercargill, no sul do país, disse ter notado "um pequeno tremor".

"Apenas uma minúscula sacudida, nada significativo", disse ele à AFP.

A Nova Zelândia está situada na falha entre duas placas tectônicas e registra milhares de pequenos terremotos a cada ano.

Em 2011, um tremor de magnitude 6,3 destruiu amplas áreas da cidade de Christchurch, também na ilha sul, e matou 185 pessoas, segundo os dados do governo.

