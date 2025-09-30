Ter, 30 de Setembro

MUNDO

Terremoto de magnitude 6,9 atinge as Filipinas

O epicentro do sismo foi localizado a cerca de 11 quilômetros a leste-sudeste de Calape, município na província de Bohol

Terremoto de magnitude 6,9 atinge as Filipinas - Foto: Reprodução/Google Maps

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a costa central das Filipinas nesta terça-feira (30), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), corrigindo um registro anterior de magnitude 7,0.

O epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 11 quilômetros a leste-sudeste de Calape, município na província de Bohol, com uma população de cerca de 33.000 habitantes.

• Terremoto causa danos em Papua, na Indonésia; Rússia foi atingida por outro tremor

• Terremoto de magnitude 7,4 atinge a costa da Rússia no Pacífico

• Terremoto de magnitude 5,3 abala a Grécia

 

