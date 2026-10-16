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Tremor

Terremoto de magnitude 7 atinge região de Kamchatka, na Rússia

Autoridades locais não divulgaram relatos de danos ou vítimas

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Terremoto de magnitude 7 atinge região de Kamchatka, na RússiaTerremoto de magnitude 7 atinge região de Kamchatka, na Rússia - Foto: USGS/Reprodução

Um terremoto de magnitude 7 atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, nesta sexta-feira, 16, segundo o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC). O tremor ocorreu a cerca de 140 quilômetros de profundidade.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos descartou ameaça de tsunami após o abalo sísmico.

Autoridades locais não divulgaram relatos de danos ou vítimas.

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Kamchatka fica no Anel de Fogo do Pacífico, região que concentra intensa atividade sísmica e vulcânica devido ao movimento das placas tectônicas.

A zona se estende do Japão ao oceano Pacífico, passando pelo sudeste asiático.

Em julho de 2025, um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a região e provocou alertas de tsunami em diversos países banhados pelo Pacífico.

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