A- A+

TERREMOTO NO PERU Terremoto de magnitude 7 sacode a costa sul do Peru Também foi emitido um alerta de tsunami, pelas autoridades peruanas

Um terremoto de magnitude 7 foi registrado nesta quinta-feira na costa sul do Peru, no departamento de Arequipa, sem que as autoridades tenham reportado vítimas ou danos, segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 42 km por volta das 00h36 locais (02h36 em Brasília), a pouco mais de 8 km da costa de Caravelí, 780 km ao sul de Lima.

O USGS dos Estados Unidos atribuiu ao terremoto uma magnitude de 7,2, descartando um tsunami.

A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha emitiu inicialmente um alerta de tsunami, depois levantado pelas autoridades peruanas.

O tremor foi sentido em Lima e em grande parte da costa sul e central do Peru.

Primeras imágenes del terremoto de magnitud 7.2 en Perú pic.twitter.com/UrxcWFLE8W — El Necio (@ElNecio_Cuba) June 28, 2024

Leia também • Polícia do Peru diz ter detido 520 membros da quadrilha Tren de Aragua

A 41 km do epicentro fica a cidade de Chala, com cerca de 10.000 habitantes, e também de Yauca, com 2.000 pessoas.

O prefeito de Yauca, Juan Aranguren, declarou à rádio RPP que "muros de algumas casas caíram" e que a rodovia Pan-Americana, que passa pela região, sofreu rachaduras.

"Crianças choravam, o terremoto foi forte", disse um morador. "Desejo transmitir tranquilidade. O terremoto passou, estamos fazendo as primeiras avaliações e até agora não há vítimas fatais", disse o chefe de gabinete Gustavo Adrianzén, em nome do governo.

"Descartamos qualquer alerta de tsunami", afirmou.

O diretor do IGP, Hernando Tavera, destacou que "uma movimentação intensa do solo fez com que a população abandonasse suas casas".

Ele esclareceu que o alerta de tsunami emitido minutos depois do sismo foi uma medida preventiva, já que o epicentro ocorreu no mar.

A Defesa Civil e o governo acionaram seus planos de emergência, realizando o monitoramento correspondente para avaliar os danos e determinar as ações a serem tomadas.

O Peru, com cerca de 33 milhões de habitantes, está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste da América e do leste da Ásia.

Estas regiões sofrem a maior atividade sísmica do mundo, com pelo menos cem tremores perceptíveis à população por ano.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Hesitante Biden e contundente Trump duelam em primeiro debate presidencial