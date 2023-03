A- A+

Terremoto Terremoto de magnitude 7,0 atinge fronteira do Peru com Equador Um forte terremoto com epicentro no Equador sacudiu neste sábado (18) a região de Tumbes e parte da costa do Peru

Um forte terremoto com epicentro no Equador sacudiu neste sábado (18) a região de Tumbes e parte da costa do Peru, sem causar vítimas ou danos materiais, de acordo com as primeiras informações das autoridades peruanas.

O terremoto de magnitude 7,0 ocorreu às 12h12 locais (14h12 de Brasília), com epicentro a 85 km a nordeste da cidade peruana de Zarumilla, perto da fronteira com o Equador, informou o Centro Sismológico Nacional do Peru.

Hernando Tavera, chefe do instituto peruano, afirmou à rádio RPP que o epicentro do terremoto está na costa da cidade equatoriana de Guayaquil.

"Até onde sabemos, não há danos significativos na estrutura nem a pessoas", acrescentou.

A onda sísmica do forte abalo também foi sentida na costa norte e central do Peru, embora com menor intensidade.

A autoridade peruana descartou a geração de um tsunami pelo terremoto.

O Peru está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma área de ampla atividade telúrica que se estende ao longo da costa oeste do continente americano.

Veja também

SUSTENTABILIDADE Transforma Brasil realiza ação de valorização dos catadores de recicláveis no Recife