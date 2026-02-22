A- A+

Internacional Terremoto de magnitude 7,1 atinge a costa da Malásia, reporta USGS O epicentro foi localizado menos de 100 quilômetros a nordeste de Kota Kinabalu

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu na madrugada desta segunda-feira (23, data local) a costa da Malásia, em frente à ilha de Bornéu, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que minimizou as possibilidades de vítimas devido à profundidade do fenômeno.

O epicentro foi localizado menos de 100 quilômetros a nordeste de Kota Kinabalu, capital do estado de Sabah, a uma profundidade de 619,8 quilômetros, informou o USGS.

O USGS estimou como baixa a probabilidade de vítimas ou danos, e o Centro de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos não emitiu nenhum alerta, afirmando que a profundidade do terremoto impedia a formação de tsunamis.

O Departamento Meteorológico da Malásia afirmou que "continuará monitorando a situação de perto", estimando a magnitude do terremoto em 6,8 e acrescentou que tremores foram sentidos na costa oeste de Sabah e em várias áreas do estado de Sarawak.

O terremoto ocorreu à 00h57 (13h57 de domingo em Brasília).

