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ALERTA Terremoto de magnitude 7,2 próximo a Vanuatu provoca alerta de tsunami Terremotos são frequentes em Vanuatu, um arquipélago de baixa altitude situado no Anel de Fogo do Pacífico

Um terremoto de magnitude 7,2 ocorrido ao largo da nação insular de Vanuatu desencadeou um alerta de tsunami neste sábado (24), informou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

"Com base nos parâmetros preliminares do terremoto (...) ondas de tsunami perigosas são possíveis para costas localizadas a até 300 km do epicentro do terremoto", alertou o centro de monitoramento sediado no Havaí após o tremor raso em águas ao redor de Vanuatu.

O epicentro foi localizado a cerca de 200 km de Port-Olry, em Vanuatu, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que posteriormente revisou a magnitude do abalo para 6,9. O órgão também registrou um segundo terremoto de 6,3 nas proximidades.

Terremotos são frequentes em Vanuatu, um arquipélago de baixa altitude situado no Anel de Fogo do Pacífico, uma extensa zona de atividade sísmica que se estende pelo Sudeste Asiático e atravessa a bacia do Oceano Pacífico.

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