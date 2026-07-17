Tragédia
Terremoto de magnitude 7,3 no sul do México (USGS)
Autoridades não relataram vítimas até o momento
Terremoto registrado no México hoje teve seu epicentro no mar - Foto: Imagem: United States Geological Survey/Divulgação
Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul do México e partes da América Central nesta sexta-feira (17), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
O tremor foi sentido com intensidade nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, assim como na Guatemala e em El Salvador, informaram jornalistas da AFP.
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As autoridades não relataram vítimas até o momento.