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Tragédia Terremoto de magnitude 7,3 no sul do México (USGS) Autoridades não relataram vítimas até o momento

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul do México e partes da América Central nesta sexta-feira (17), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor foi sentido com intensidade nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, assim como na Guatemala e em El Salvador, informaram jornalistas da AFP.

As autoridades não relataram vítimas até o momento.

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