RÚSSIA

Terremoto de magnitude 7,4 atinge a costa da Rússia no Pacífico

O sismo ocorreu a 111 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatskiy

Bandeira da RússiaBandeira da Rússia - Foto: Pixabay/Reprodução

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a península de Kamchatka no extremo leste da Rússia neste sábado (13), reportou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O sismo ocorreu a 111 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatskiy, a uma profundidade de 39,5 km, segundo o USGS.

Não havia risco de que o terremoto tivesse provocado um tsunami, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC).

A análise anterior deu uma magnitude de 7,5 antes de reduzi-la para 7,4.

O PTWC havia informado que eram possíveis ondas "perigosas" ao longo do litoral dentro de 300 km do epicentro do sismo. Mais tarde, o centro afirmou que a "ameaça de tsunami (...) já passou".

Em julho, um dos terremotos mais fortes já registrados atingiu a frente da península de Kamchatka, gerando tsunamis de até quatro metros de altura em todo o Pacífico e evacuações do Havaí ao Japão.


 

