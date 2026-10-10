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INTERNACIONAL

Terremoto de magnitude 7,7 deixa mais de 20 feridos no Panamá

Os maiores danos foram registrados nas províncias de Los Santos, Herrera, Veraguas e Coclé.

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Terremoto de grande magnitude no PanamáTerremoto de grande magnitude no Panamá - Foto: Daniel de Carteret/AFP

Um terremoto de magnitude 7,7 sacudiu o Panamá na sexta-feira (9) e deixou pelo menos 27 feridos após o desabamento de alguns edifícios no centro do país, além de provocar pânico na capital.

"Foi horrível, algo que não tínhamos vivido. Minha filha ficou presa na escola. Graças a Deus estamos bem", contou à AFP Juana Alveo, de 38 anos, que trabalha como caixa em uma loja em Penonomé, a 150 quilômetros da Cidade do Panamá.

O terremoto ocorreu às 12h56 locais, com epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, na província de Herrera (centro-sul do país), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Os maiores danos foram registrados nas províncias de Los Santos, Herrera, Veraguas e Coclé.

O diretor do Centro de Operações de Emergências, René García, informou à AFP que "até o momento não há registros de vítimas fatais".

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Segundo um comunicado do Sistema Nacional de Proteção Civil (Sinaproc), 27 pessoas ficaram levemente feridas em todo o país. O terremoto provocou danos em residências, centros educacionais, hospitais, igrejas, prédios governamentais, pontes e rodovias.

"O desastre que estamos enfrentando é grande", afirmou o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, a jornalistas, ao destacar que há estradas "totalmente destruídas" ou "completamente colapsadas".

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, informou na rede social X que seu departamento "está mobilizando rapidamente recursos e funcionários para fornecer assistência".

As autoridades do Canal do Panamá anunciaram que a via, por onde passa 5% do comércio marítimo internacional, opera com "normalidade".

O aeroporto de Tocumen, um importante centro de conexão aérea da América Latina, foi fechado temporariamente e vários voos foram desviados.

Tonosí, uma localidade de 9.000 habitantes a 360 quilômetros da Cidade do Panamá, é uma das áreas mais afetadas.

O ministro da Saúde, Fernando Boyd, informou que a localidade ficou incomunicável por via terrestre.

O terremoto, sentido por quase um minuto, sacudiu a Cidade do Panamá, onde milhares de pessoas saíram dos prédios, tomadas pelo medo.

O USGS revisou a magnitude do terremoto para 7,7, após uma estimativa inicial de 8 e uma segunda de 7,6.

Terremotos na capital do Panamá não são comuns. Eles ocorrem principalmente na província de Chiriquí, na fronteira com a Costa Rica, onde o tremor de sexta-feira também foi sentido.

Segundo as autoridades, mais de 100 tremores secundários foram registrados.

Os presidentes da Colômbia, Abelardo de la Espriella; do Equador, Daniel Noboa; da Guatemala, Bernardo Arévalo; e outros governos manifestaram solidariedade ao Panamá e se declararam dispostos a enviar ajuda, se necessário.

O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) doou 250.000 dólares ao Panamá para "atenção humanitária imediata" e disponibilizou outros 50 milhões de dólares "com uma linha de financiamento" para emergências.

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