Terremoto deixa cinco mortos em região andina do Peru, diz Defesa Civil
Tremor ocorreu às 21h24 locais (23h24 no horário de Brasília), a uma profundidade de 24 quilômetros
Um terremoto de magnitude 5,1 registrado no sábado em uma região andina do Peru deixou cinco pessoas mortas e 21 feridos, informou neste domingo (19) o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci).
"O que temos até agora são 5 mortos e 21 feridos que já foram validados (confirmados, nota do editor) pelo Ministério da Saúde", disse o chefe do Indeci, general Luis Vásquez, à rádio Exitosa.
O tremor ocorreu às 21h24 locais (23h24 no horário de Brasília), a uma profundidade de 24 quilômetros, com epicentro no distrito de Chongos Bajo, 300 km a leste de Lima, na região de Junín, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).
Devido à distância do local, os relatórios preliminares não informavam sobre mortos.
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"O terremoto destruiu nosso lar. Aqui há muitas casas de adobe que desabaram", disse um morador de Chongos Bajo ao canal de televisão N.
Segundo Vásquez, a pouca profundidade do tremor, somada à presença de moradias construídas com adobe e quincha, contribuíram para os graves danos em diversas localidades.
"Temos 48 moradias destruídas e 300 desabrigados, que também foram atendidos pelo governo regional, que lhes levou barracas e cobertores", indicou o funcionário.
O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste americana e da costa leste asiática. Nessas regiões se registra a maior atividade sísmica do mundo.
Por ano, somente no Peru ocorrem pelo menos 400 terremotos de magnitude 4,0, dos quais cerca de cem são perceptíveis pela população.