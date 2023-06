A- A+

Sismo Terremoto deixa três mortos e mais de vinte feridos no Haiti O terremoto de magnitude 4,9 ocorreu no isolado departamento de Grand'Anse

Um terremoto deixou, nesta terça-feira (6), ao menos três mortos e mais de vinte feridos no oeste do Haiti, informaram autoridades de Defesa Civil do empobrecido país caribenho.

O terremoto de magnitude 4,9 ocorreu no isolado departamento de Grand'Anse, quase 300 quilômetros a oeste da capital, Porto Príncipe, e a 10 quilômetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

"Como balanço parcial, já registramos três mortos. São membros da mesma família e morreram quando sua casa desabou", disse nesta terça à AFP Christine Monquele, chefe da Defesa Civil em Grand'Anse.

O gabinete de Monquele contabilizou ainda 28 feridos, acrescentando que prosseguem as buscas por "outras possíveis vítimas".

O terremoto ocorre poucos dias depois de fortes tempestades atingirem o Haiti, país mais pobre do hemisfério ocidental, deixando pelo menos 42 mortos e 11 desaparecidos, segundo os serviços de Defesa Civil.

O sismo ocorreu pouco depois das 06h00 (horário de Brasília) na costa da península do sudoeste da nação caribenha, que é regularmente atingida por terremotos destrutivos.

Veja também

Saúde Covid-19 ainda é uma ameaça, diz agência europeia