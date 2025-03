Terremoto derruba prédio de 30 andares em construção para o governo da Tailândia; veja vídeos

A- A+

Um forte terremoto atingiu Mianmar e a vizinha Tailândia nesta sexta-feira, transformando um grande hospital na capital de Mianmar em uma "área de vítimas em massa" e deixando desaparecidos vários trabalhadores em um arranha-céu em construção em Bangkok. O tremor de magnitude 7,7 atingiu o Noroeste da cidade de Sagaing na tarde de sexta-feira em uma profundidade rasa, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Um tremor secundário de magnitude 6,4 atingiu a mesma área minutos depois.

Os terremotos causaram danos generalizados, particularmente em Mianmar, onde edifícios caíram para os lados, estradas se abriram e a famosa ponte Ava desabou perto do epicentro. Do outro lado da fronteira, na Tailândia, onde terremotos fortes são raros, os tremores fizeram com que moradores de muitas cidades saíssem às ruas em pânico.

Earthquake Thailand and Myanmar Burma



BREAKING - Bangkok - High Rise Apartment Collapses - Under construction - unknown casualties.



Initial reports from Myanmar Burma indicate 7.7 heavy damage.



13:22 hours local / 02:22 Eastern Toronto time.



Family and friends all safe… pic.twitter.com/eBthJwNw0T — DonaldBest.CA * DO NOT COMPLY (@DonaldBestCA) March 28, 2025

Em Bangcoc, um prédio de 30 andares em construção desabou, prendendo 43 trabalhadores, disseram policiais e médicos. Sete escaparam enquanto os outros 43 permaneceram presos nos escombros, confirmou o Instituto Nacional de Medicina de Emergência no Facebook.





O enorme prédio destinado a escritórios do governo foi reduzido a um emaranhado de escombros e metal retorcido em segundos, mostraram imagens compartilhadas nas redes sociais.

Skyscraper under construction in Bangkok is leveled to the ground in seconds, following a massive earthquake which hit Myanmar and Thailand.



pic.twitter.com/XFdMwaCjmO — Oli London (@OliLondonTV) March 28, 2025

Imagens que circulam nas redes mostram como ficou a montanha de destroços do prédio.

43 construction workers missing after 30 story skyscraper, which was under construction, collapsed following the 7.7 magnitude earthquake in Bangkok.



7 construction workers escaped prior to the collapse, 43 were trapped inside.



pic.twitter.com/AhM1iRyu1U — Oli London (@OliLondonTV) March 28, 2025

Um fotógrafo da AFP no local viu ambulâncias e equipes de resgate no local, perto do amplo mercado Chatuchak da cidade, um destino popular para turistas e moradores locais.

O terremoto levou a primeira-ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, a declarar estado de emergência em Bangcoc, onde alguns serviços de metrô e trem foram suspensos, complicando ainda mais o já notório trânsito da cidade.

