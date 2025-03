Terremoto destrói hospital de Mianmar, e "fila de feridos" é tratada do lado de fora; imagens fortes

A- A+

Filas de feridos estavam do lado de fora do departamento de emergência do hospital de 1.000 leitos na capital de Mianmar, Naypyidaw, nesta sexta-feira — alguns se contorcendo de dor e outros em choque após um forte terremoto. Uma série de vítimas foi levada à unidade de saúde em carros e macas, com seus corpos ensanguentados e cobertos de poeira.

"Esta é uma área de vítimas em massa", disse um funcionário do hospital, enquanto conduzia jornalistas para longe da área de tratamento.

O próprio hospital foi atingido pelos tremores, que "dobraram" estradas e rasgaram o asfalto enquanto o solo vibrava violentamente por cerca de meio minuto.

O departamento de emergência do hospital foi fortemente danificado, e um carro foi esmagado sob o concreto pesado de sua entrada caída.





— Muitas pessoas feridas estão chegando, nunca vi nada assim antes — disse um médico do hospital à AFP. — Estamos tentando lidar com a situação. Estou tão exausto.





Emergência de hospital em Mianmar ficou danificada por terremoto Foto: AFP

Ferido em terremoto do lado de fora do hospital Naypyidaw, em Mianmar Foto: AFP

Feridos em terremoto do lado de fora do hospital Naypyidaw, em Mianmar Foto: AFP

Carro foi esmagado por concreto de entrada de hospital em Mianmar, que desabou com terremoto Foto: AFP

Feridos em terremoto do lado de fora do hospital Naypyidaw, em Mianmar Foto: AFP

Feridos em terremoto do lado de fora do hospital Naypyidaw, em Mianmar Foto: AFP

Feridos em terremoto do lado de fora do hospital Naypyidaw, em Mianmar Foto: AFP

Feridos em terremoto do lado de fora do hospital Naypyidaw, em Mianmar Foto: AFP

Carro foi esmagado por entrada de hospital de Mianmar, que desabou com terremoto Foto: AFP

Alguns pacientes choravam de dor, outros ficavam imóveis enquanto parentes tentavam confortá-los, com soro intravenoso saindo de seus braços. Pacientes estavam sentados atordoados com a cabeça nas mãos e sangue cobrindo seus rostos e membros.

"Centenas de feridos estão chegando, mas o prédio de emergência aqui também desabou", disseram autoridades de segurança do hospital.

O chefe militar de Mianmar, Min Aung Hlaing, visitou o hospital, examinando os feridos deitados em macas.

'Ajudem-me'

A capital de Mianmar fica a cerca de 250 quilômetros ao sul do epicentro do tremor superficial de magnitude 7,7, que atingiu o noroeste da cidade de Sagaing na tarde de sexta-feira, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Um tremor secundário de magnitude 6,4 atingiu a mesma área minutos depois.

Uma equipe de jornalistas da AFP estava no Museu Nacional em Naypyidaw quando o terremoto aconteceu. Pedaços do teto caíram, e rachaduras subiram pelas paredes. A estrada para um dos maiores hospitais em Naypyidaw ficou congestionada.

Enquanto a ambulância serpenteava entre os veículos, os paramédicos gritavam implorando para que pudessem passar para levar os pacientes. Os que estavam dentro da unidade correram para fora, tremendo e chorando, e tentando ligar para os parentes para verificar se estavam vivos.

Tremores poderosos também foram sentidos na vizinha China e na Tailândia, onde prédios na capital Bangcoc foram sacudidos violentamente. Worapat Sukthai, vice-chefe de polícia do distrito de Bang Sue, em Bangcoc, disse que podia ouvir o som de pessoas gritando por ajuda, presas nos escombros após o desabamento de um prédio de 30 andares em construção.

Veja também