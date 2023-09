Terremoto em Marrocos deixa mais de 296 mortos; veja

A- A+

Pelo menos 296 pessoas morreram e 153 pessoas ficaram feridas devido a um forte terremoto que ocorreu nesta sexta-feira (8) à noite no centro de Marrocos, de acordo com um balanço preliminar divulgado pelo Ministério do Interior.

"Segundo um balanço preliminar, este terremoto causou a morte de 296 pessoas nas províncias e municípios de Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant", informou o ministério em comunicado. Outras 153 pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas, de acordo com a mesma fonte.

Il terremoto di magnitudo 6.8, che ha colpito il Marocco, ha provocato decine di vittime, la maggior parte delle quali si trovano in zone inaccessibili di Marrakech. Lo riferiscono fonti ufficiali citate dalla Reuters.https://t.co/z0D0gjP4os pic.twitter.com/reKAfIcuuu — Paola Marcato - (@paola_marcato) September 9, 2023



O Centro Sismológico Euromediterrâneo (CSEM), uma organização científica especializada na atividade sísmica da região mediterrânea, estimou a magnitude do terremoto em 6,8 na escala Ritcher.

Marrocos experimenta frequentemente terremotos em sua região norte devido à sua localização entre as placas africana e euroasiática.

Em 2004, pelo menos 628 pessoas morreram e 926 morreram quando um terremoto atingiu Alhucemas, no nordeste do país.

Em 1980, o terremoto em El Asnam, na Argélia, com uma magnitude de 7,3, foi um dos terremotos mais destrutivos da história contemporânea. Resultou na morte de 2.500 pessoas e deixou pelo menos 300.000 pessoas desabrigadas.

