MUNDO Terremoto em Mianmar: busca por sobreviventes e enquanto ONU alerta sobre escassez de suprimentos Número de mortos no terremoto em Mianmar aumenta para cerca de 1.700 pessoas

Os esforços de resgate entram no terceiro dia, com as tentativas de encontrar sobreviventes se intensificando após o terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar e também a vizinha Tailândia, onde pelo menos 17 pessoas morreram em Bangcoc.

O tremor inicial ocorreu perto da cidade de Mandalay, no centro de Mianmar, na tarde de sexta-feira, seguido, minutos depois, por um tremor secundário de magnitude 6,7.

Os abalos sísmicos derrubaram edifícios, destruíram pontes e danificaram estradas, causando grande destruição na cidade de mais de 1,7 milhão de habitantes, a segunda maior do país.

A ONU alertou que as operações de resgate estão sendo severamente prejudicadas por estradas bloqueadas e prédios desabados, além da escassez de suprimentos médicos, tornando a resposta ao desastre muito mais difícil do que seria em circunstâncias normais.

Hospitais em partes do centro e noroeste de Mianmar, incluindo Mandalay e Sagaing, estão lutando para lidar com o grande número de feridos, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

"Uma grave escassez de suprimentos médicos está dificultando os esforços de resposta, incluindo kits de trauma, bolsas de sangue, anestésicos, dispositivos auxiliares, medicamentos essenciais e tendas para os profissionais de saúde", disse o OCHA em um comunicado no sábado.

Número de mortos sobe para 1.700

O número de mortos em Mianmar após o terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o país na sexta-feira subiu para cerca de 1.700 pessoas, segundo a junta militar no poder, que indicou também ao menos 3.400 feridos e 300 continuam desaparecidas. O forte tremor foi sentido na Tailândia e na China, provocando pânico e destruição.

O terremoto ocorreu por volta das 12h50 (3h50 em Brasília) e o Serviço Geológico dos EUA indicou que o epicentro foi localizado a uma profundidade considerada "rasa", de 9,6 quilômetros, a noroeste de Sagaing, perto de Mandalay.

Um tremor secundário, de magnitude 6,7, foi registrado 12 minutos depois. Foi o maior terremoto a atingir Mianmar em mais de um século, com efeitos fortes na vizinha Tailândia.

As autoridades da capital tailandesa disseram que enviarão mais de 100 engenheiros para inspecionar a segurança dos edifícios após receberem mais de 2 mil relatos de danos.

