Terremoto em Taiwan: vídeo mostra carro escapando de ré de deslizamento de pedras durante tremor

Um vídeo que mostra o momento no qual um carro tenta escapar de ré de um deslizamento provocado pelo forte terremoto que atingiu Taiwan nesta quarta-feira viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver pedras caindo de um morro e colidindo com veículos em uma estrada. Veja abaixo:

Segundo o canal australiano 9News, as imagens foram feitas em Hualien, local que fica cerca de 18 quilômetros do epicentro do terremoto de magnitude 7,4. Ao menos 10 pessoas morreram por conta do episódio, enquanto outras 42 seguem desaparecidas. O tremor é o mais potente a atingir a região em 25 anos. O terremoto provocou alerta de tsunami em Taiwan, Filipinas e Japão, mas a medida foi suspensa em poucos minutos.

Intense dashcam video of the Taiwan Earthquake.pic.twitter.com/YO2vegIiYO — Vincent Kennedy (@VincentCrypt46) April 4, 2024

Também em Hualien, um edifício com fachada de vidro se transformou no símbolo do terremoto depois de tombar em um ângulo de 45 graus devido à queda parcial do primeiro andar. Muitos moradores da cidade dormiram ao ar livre devido aos danos sofridos pelos edifícios, incluindo alguns que ficaram completamente inclinados após o sismo.

— Quando o terremoto aconteceu, nós retiramos imediatamente os clientes e pedimos que partissem — disse à AFP Wang Zhong-chang, proprietário do hotel Hualien Hero, perto do local.

As equipes de resgate de Taiwan tentam nesta quinta-feira liberar mais de 700 pessoas retidas em túneis e estradas remotas após o terremoto. O total de indivíduos presos ou retidos aumentou consideravelmente nesta quinta-feira — de pouco mais de 100 para mais de 700 — à medida que as pessoas voltaram a se comunicar com o restabelecimento do sinal telefônico nas regiões montanhosas. Grande parte são hóspedes e funcionários de um hotel remoto que não podem sair devido a estradas danificadas. Suprimentos de alimentos foram lançados por via aérea para dezenas de pessoas nessas áreas, dizem relatórios locais.

