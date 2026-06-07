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Terremoto Terremoto de magnitude 7,8 atinge sul das Filipinas e gera alerta de tsunami O abalo sísmico teve seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto da ilha meridional de Mindanao

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu uma área próxima à costa sul das Filipinas e gerou alertas regionais de tsunami, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), neste domingo (7).

O abalo sísmico teve seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto da ilha meridional de Mindanao, segundo o USGS.

Um terremoto de magnitude 8,2 atingiu as Filipinas, causando grandes danos contra infraestruturas do país. O tremor foi tão forte no sul do país, na ilha de Mindanao, ao ponto de derrubar prédios inteiros. Um alerta de tsunami foi emitido após o terremoto. pic.twitter.com/q93MCKciZL — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) June 8, 2026

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico advertiu sobre possíveis ondas “nas próximas três horas” ao longo das costas das Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua-Nova Guiné.

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