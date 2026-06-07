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Terremoto

Terremoto de magnitude 7,8 atinge sul das Filipinas e gera alerta de tsunami

O abalo sísmico teve seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto da ilha meridional de Mindanao

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Estabelecimento desmorona após terremoto próximo à costa sul do país asiáticoEstabelecimento desmorona após terremoto próximo à costa sul do país asiático - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu uma área próxima à costa sul das Filipinas e gerou alertas regionais de tsunami, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), neste domingo (7).

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O abalo sísmico teve seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto da ilha meridional de Mindanao, segundo o USGS.

 

 

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico advertiu sobre possíveis ondas “nas próximas três horas” ao longo das costas das Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua-Nova Guiné.

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