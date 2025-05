Terremoto incomum sacode Região Nordeste do México

A- A+

Um terremoto incomum sacudiu, nesse domingo, o estado de Nuevo León, no nordeste do México, informaram autoridades locais, causando surpresa e nervosismo entre os habitantes da região, pouco acostumados com a ocorrência de tremores.

O abalo foi registrado às 19h29 (hora local) e teve magnitude de 4,5, com epicentro a 18km ao nordeste do município de Montemorelos, informou o Serviço Sismológico Nacional.

Segundo relatórios do governo estadual, o sismo foi sentido em pelo menos 21 municípios do estado, entre eles a capital Monterrey, cuja área metropolitana abriga 5,3 milhões de habitantes.





O prefeito de Montemorelos, Miguel Ángel Salazar, informou que duas casas sofreram "alguns danos estruturais", motivo pelo qual as autoridades pediram aos moradores que evacuassem os imóveis.

“É a terceira vez que sinto um tremor, mas não dessa magnitude. Foi algo bastante diferente, dada a intensidade e a duração — nunca havia sentido algo assim”, acrescentou o prefeito à emissora local Milenio.

O México é uma das regiões sismicamente mais ativas do mundo devido à sua localização no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, conhecido por sua intensa atividade sísmica e vulcânica.

As regiões mais vulneráveis são as áreas costeiras do Pacífico central e, principalmente, do sul do país, especialmente os estados de Guerrero, Oaxaca e Chiapas.

Nuevo León, localizado no nordeste e mais próximo da costa atlântica do Golfo do México, registra uma atividade sísmica muito menor, relacionada a algumas falhas geológicas em seu território.

Veja também