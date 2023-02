A- A+

indonésia Terremoto na Indonésia deixa quatro mortos A Indonésia costuma registrar uma intensa atividade sísmica e vulcânica, devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico

Pelo menos quatro pessoas morreram durante um terremoto de magnitude 5,1 que atingiu a capital da província indonésia de Papua, nesta quinta-feira (9), provocando o desabamento de um café na praia.

O movimento ocorreu às 13h28 (3h28 em Brasília) com epicentro detectado ao sul da capital Jayapura, a 22 km de profundidade, segundo o instituto sismológico americano USGS (na sigla em inglês).

"Um café desabou, e quatro pessoas morreram. Caiu no mar", relatou o diretor da Agência de Gestão de Desastres de Jayapura, Asep Khalid, em um comunicado.

A Indonésia costuma registrar uma intensa atividade sísmica e vulcânica, devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas se encontram.

Veja também

fies Fies: termina nesta quinta-feira (09) prazo para complementação de dados de inscrição