Terremoto na Tailândia: Vídeos mostram destruição após queda de edifícios; assista

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu Mianmar nesta sexta-feira (28), com reflexos na China e na Tailândia, onde foi decretado estado de emergência. Em Bangcoc, o desabamento de um prédio em construção deixou mais de 40 operários presos e causou a morte de pelo menos três pessoas, segundo autoridades locais.

O epicentro do tremor foi no noroeste de Sagaing, a uma profundidade rasa, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Minutos depois, a região sofreu um novo abalo, desta vez de magnitude 6,4.

Veja vídeos da destruição:

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead



(Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg — Florian Witulski (@vaitor) March 28, 2025

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.



Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.



Pray for Myanmar #Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK — Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025

Holy shit, the massive earthquake in Myanmar caused a skyscraper to collapse in Bangkok pic.twitter.com/JoylYZj6xu — Drew Pavlou (@DrewPavlou) March 28, 2025

Os terremotos causaram danos generalizados, particularmente em Mianmar, onde edifícios caíram para os lados, estradas se abriram e a famosa ponte Ava desabou perto do epicentro. Do outro lado da fronteira, na Tailândia, onde terremotos fortes são raros, os tremores fizeram com que moradores de muitas cidades saíssem às ruas em pânico.

Em Bangcoc, um prédio de 30 andares em construção desabou, prendendo 43 trabalhadores, disseram policiais e médicos. Sete escaparam enquanto os outros 43 permaneceram presos nos escombros, detalhou o Instituto Nacional de Medicina de Emergência no Facebook. As autoridades tailandesas confirmaram que ao menos três pessoas morreram no colapso do edifício.





O enorme prédio destinado a escritórios do governo foi reduzido a um emaranhado de escombros e metal retorcido em segundos, mostraram imagens compartilhadas nas redes sociais.

Um fotógrafo da AFP no local viu ambulâncias e equipes de resgate no local, perto do amplo mercado Chatuchak da cidade, um destino popular para turistas e moradores locais.

O terremoto levou a primeira-ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, a declarar estado de emergência em Bangcoc, onde alguns serviços de metrô e trem foram suspensos, complicando ainda mais o já notório trânsito da cidade.

