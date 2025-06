Terremoto na Turquia deixa um morto e vários feridos em localidade costeira; vídeos

Uma adolescente morreu e 69 pessoas ficaram feridas após um terremoto de magnitude 5.8 atingir a localidade costeira turca de Marmaris, informou nesta terça-feira o ministro do Interior, Ali Yerlikaya. Vídeos nas redes sociais mostram o pânico das pessoas na hora do tremor.

"Uma menina de 14 anos foi levada ao hospital após uma crise de pânico, mas infelizmente perdeu a vida, apesar de todos os esforços para salvá-la", indicou Yerlikaya nas redes sociais.

Earthquake Alert: Turkey

At least 69 people injured after jumping out of buildings in panic during a 5.9–6.0 magnitude earthquake off Marmaris, Turkey — governor confirms.



Quake struck at 2:17 AM, ~26 km south of the city.

Quake struck at 2:17 AM, ~26 km south of the city.