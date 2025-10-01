Terremoto nas Filipinas deixa 69 mortos; hospitais recebem dezenas de feridos

A- A+

Ao menos 69 pessoas morreram após um terremoto potente que abalou o centro das Filipinas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (1), enquanto dezenas de feridos lotavam os hospitais na ilha de Cebu.

Crianças feridas choravam e adultos gritavam enquanto eram atendidos em macas posicionadas diante do Hospital Provincial de Cebu. Como medida preventiva, e diante dos tremores secundários registrados durante a noite, os pacientes foram levados para a área externa do centro médico.

O terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou o norte da ilha de Cebu, perto da cidade de Bogo — que tem quase 90.000 habitantes — na noite de terça-feira, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos.

Os funcionários do hospital também transportavam corpos em caminhonetes para os necrotérios locais.

"Muitas pessoas ficaram presas nos escombros", disse Rafaelito Alejandro, vice-diretor da Agência de Defesa Civil, que aumentou de 60 para 69 o número de mortos.

Richard Guion, com o braço esquerdo enfaixado, contou como ele e sua esposa, que fraturou o pé, foram resgatados dos escombros de sua casa. O filho do casal, de 17 anos, estava do lado de fora da residência no momento do terremoto.

"Quando aconteceu o desabamento, eu o chamei", disse Guion, 39 anos, agradecido por seu filho ter ignorado a ordem para dormir cedo.

Em Bogo, a localidade mais afetada pelo terremoto, as autoridades anunciaram um balanço de 30 mortos e mais de 180 feridos. Outros municípios próximos ao epicentro do tremor registraram 39 óbitos.

Imagens gravadas pelos moradores e divulgadas nas redes sociais mostram o momento do desabamento do campanário de um templo católico na ilha de Bantayan, perto de Cebu.



"Ouvi um forte estrondo vindo da igreja e depois vi como as pedras caíam. Por sorte, ninguém ficou ferido", disse Martham Pacilan, 25 anos. "Estava em estado de choque e pânico ao mesmo tempo".

"Pessoas presas"

Os edifícios sofreram danos até na Cidade de Cebu, 100 quilômetros ao sul de Bogo, onde Jayford Maranga, 21 anos, comerciante de calçados, se escondeu debaixo de uma mesa de restaurante para evitar ser atingido por parte do teto de metal que desabou em um centro comercial.

"Foi como se a Terra parasse de girar. E então o centro comercial começou a tremer", contou.

O governo da província de Cebu pediu que voluntários médicos ajudem nas operações de emergência.

"Pode haver pessoas presas sob os edifícios desabados", disse à AFP o responsável provincial de resgate, Wilson Ramos, citando os trabalhos em andamento em San Remigio e Bogo. Ele não soube responder quantas pessoas estão desaparecidas.

Os trabalhos de resgate foram dificultados durante a noite por causa da escuridão e pelos 379 tremores secundários reportados pelo Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, acrescentou Ramos.

"Sentimos o tremor na estação, foi muito forte. Vimos nosso armário se movendo de um lado para o outro. Ficamos um pouco enojados, mas estamos todos bem", disse Joey Leeguid, um bombeiro de San Fernando.

Os terremotos são frequentes nas Filipinas, que fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica que se estende do Japão até o Sudeste Asiático e atravessa a bacia do oceano, chegando até a costa oeste das Américas.

