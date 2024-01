A- A+

MUNDO Terremoto no Japão: ao menos 48 pessoas morreram Mais de 62 mil pessoas tiveram que deixar suas casas

Os socorristas japoneses lutaram contra o relógio e poderosos tremores secundários na terça-feira para encontrar sobreviventes de um terremoto no Dia de Ano Novo que matou pelo menos 48 pessoas e causou destruição generalizada.

O terremoto de magnitude 7,5 que sacudiu a província de Ishikawa na ilha principal de Honshu desencadeou ondas de tsunami com mais de um metro de altura, derrubou casas, causou um grande incêndio e rasgou estradas.

Na Península de Noto, a destruição incluiu edifícios danificados pelo fogo, casas niveladas, barcos de pesca afundados ou arrastados para a costa e estradas atingidas por deslizamentos de terra.





Frightening visuals from Japan as it begins new year suffering a massive 7.6 magnitude earthquake. pic.twitter.com/e3gyiVkq8f — Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 1, 2024

"Fico surpresa que a casa esteja tão danificada e que todos na minha família tenham conseguido sair ilesos", disse Akiko, parada do lado de fora da inclinada casa de seus pais na cidade gravemente atingida de Wajima.

A forma como 2024 começou "ficará gravada na minha memória para sempre", disse ela à AFP depois do que chamou de terremoto "longo e violento" na segunda-feira.

"Foi um solavanco tão poderoso", disse Tsugumasa Mihara, 73 anos, à AFP enquanto esperava com centenas de outras pessoas por água na cidade vizinha chocada de Shika.

As autoridades locais colocaram o número de mortos em 48, mas esperava-se que o número aumentasse à medida que os socorristas vasculhassem os escombros.





"Danos muito extensos foram confirmados, incluindo inúmeras vítimas, desabamentos de edifícios e incêndios", disse o primeiro-ministro Fumio Kishida após uma reunião de resposta a desastres.

"Temos que correr contra o tempo para procurar e resgatar vítimas do desastre."

As imagens aéreas mostraram a escala aterrorizante de um incêndio que se espalhou pela antiga área de mercado de Wajima, onde um prédio comercial de sete andares também desabou. Os danos do terremoto dificultaram os esforços de resgate para apagar o incêndio.

Quase 33.000 domicílios estavam sem energia na região, que viu as temperaturas chegarem perto de congelamento durante a noite, disse o provedor local de energia. Muitas cidades estavam sem água corrente.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o terremoto teve magnitude 7,5. A agência meteorológica do Japão mediu em 7,6 e disse que foi um dos mais de 150 que abalaram a região até a manhã de terça-feira.

Vários solavancos fortes foram sentidos na terça-feira, incluindo um de magnitude 5,6 que levou a emissora nacional NHK a mudar para uma programação especial.

"Por favor, respire fundo", disse o apresentador, lembrando os espectadores de verificar incêndios em suas cozinhas.

Alerta de tsunami suspenso

Na segunda-feira, ondas com pelo menos 1,2 metros atingiram Wajima e uma série de tsunamis menores foram relatados em outros lugares.

As advertências de ondas muito maiores se mostraram infundadas e, na terça-feira, o Japão suspendeu todos os alertas de tsunami.

Imagens nas redes sociais mostraram carros, casas e pontes em Ishikawa balançando violentamente enquanto pessoas aterrorizadas se encolhiam em lojas e estações de trem.

Casas desabaram e enormes rachaduras apareceram em estradas, enquanto outras foram atingidas por deslizamentos de terra. Os meteorologistas alertaram que as chuvas poderiam soltar ainda mais o solo nas encostas.

Uma equipe de bombeiros rastejou sob um prédio comercial desabado em Wajima em busca de sobreviventes, mostraram as imagens da televisão.

"Aguente firme! Aguente firme", gritavam enquanto lutavam entre montes de vigas de madeira com uma serra elétrica.

O incêndio em Wajima envolveu até 200 estruturas, segundo relatos, com pessoas evacuadas no escuro, algumas com cobertores e outras carregando bebês.

A NHK relatou que 25 casas desabaram na cidade, incluindo 14 que podem ter pessoas presas dentro.

Um oficial de plantão no Corpo de Bombeiros de Wajima disse que as autoridades ficaram sobrecarregadas na terça-feira com chamadas de resgate e relatos de danos.

Hiroshi Hase, governador de Ishikawa, escreveu nas redes sociais que estradas foram cortadas em áreas extensas por deslizamentos de terra ou rachaduras, enquanto no porto de Suzu "múltiplos" navios haviam virado.

Um total de 62.000 pessoas haviam sido ordenadas a evacuar, de acordo com a agência de bombeiros e gestão de desastres.

Cerca de 1.000 estavam hospedadas em uma base militar, disse o ministério da defesa.

Trem bala suspenso

O terremoto de segunda-feira abalou apartamentos na capital Tóquio, cerca de 300 quilômetros (186 milhas) de distância, onde um evento público de saudação de Ano Novo pelo Imperador Naruhito foi cancelado.

Durante a noite, cerca de 1.400 pessoas ficaram presas em trens bala suspensos, incluindo o embaixador da Geórgia, Teimuraz Lezhava, que elogiou a "gentileza dos funcionários da estação e dos passageiros ao nosso redor" nas redes sociais.

Outras cerca de 1.000 pessoas ficaram presas em trens expressos locais por quase 24 horas depois que foram interrompidos na segunda-feira, informou a NHK.

Aproximadamente 500 pessoas também ficaram presas no aeroporto danificado de Noto, com estradas de acesso bloqueadas e a pista cheia de rachaduras.

O Japão experimenta centenas de terremotos todos os anos e a grande maioria não causa danos.

O número de terremotos na região da Península de Noto tem aumentado constantemente desde 2018, segundo um relatório do governo japonês do ano passado.

O país ainda está assombrado por um terremoto submarino de magnitude 9,0 ao largo do nordeste do Japão em 2011, que desencadeou um tsunami que deixou cerca de 18.500 pessoas mortas ou desaparecidas.

Esse tsunami também inundou a usina atômica de Fukushima, resultando em um dos piores desastres nucleares do mundo.

A Agência Nuclear do Japão informou que não foram relatadas anormalidades na usina atômica de Shika em Ishikawa ou em outras usinas após o último terremoto.

Na terça-feira, a China se juntou aos Estados Unidos e outros países expressando condolências pela tragédia.

O desastre deixou milhares de pessoas desalojadas, com cidades inteiras enfrentando cortes de energia e falta de água corrente. Os esforços de resgate continuam enquanto as equipes tentam localizar sobreviventes nos escombros.

Os danos generalizados nas infraestruturas, estradas cortadas e a escala dos incêndios desafiaram as autoridades, aumentando a urgência de operações de busca e resgate.

O Japão, com sua experiência em lidar com desastres naturais, mobilizou recursos significativos, incluindo equipes de resgate, forças de autodefesa e assistência médica para as áreas afetadas.

A suspensão dos serviços de trem bala e a interrupção de outros transportes agravaram os desafios logísticos, dificultando o deslocamento de recursos e a chegada de equipes de emergência.

A situação permanece fluida, com as autoridades locais e nacionais trabalhando em estreita colaboração para enfrentar os desafios imediatos e iniciar o processo de recuperação a longo prazo para as comunidades afetadas.

