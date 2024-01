A- A+

Japão Terremoto no Japão: mulher de 90 anos é resgatada após 120 horas em escombros Tremor de 7.6 atingiu país no início da semana; mais de cem pessoas morreram e outras 200 estão desaparecidas

Uma mulher com cerca de 90 anos foi resgatada, neste sábado, após passar 120 horas em meio aos escombros do terremoto que atingiu o Japão nesta semana. De acordo com a BBC, a idosa estava embaixo dos restos de uma construção de dois andares, na cidade de Suzu.

O terremoto de 7.6 de magnitude, que afetou a região central do Japão na segunda-feira, matou ao menos 126 pessoas e deixou outras 200 desaparecidas.

Neste sábado, equipes de resgate foram deslocadas para Suzu após as duas mulheres terem sido localizadas nos escombros de uma construção.

De acordo com o jornal local Yomiuri Shimbun, as autoridades acreditavam que a idosa estava com hipotermia. Também foi encontrada uma mulher de 40 anos, que sofria com uma parada cardiopulmonar. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde da dupla.

O trabalho de centenas de equipes de resgate foi prejudicado pelo mau tempo – com previsão de neve no domingo – e estradas inutilizadas por grandes rachaduras, queda de árvores e pedras. Duas mulheres idosas foram retiradas dos escombros de suas casas na quinta-feira, mas não houve nada para comemorar desde então.

Em Suzu, onde dezenas de casas ficaram em ruínas, um cachorro latiu enquanto uma equipe da AFP filmava as operações de remoção de destroços na sexta-feira, um sinal de uma descoberta sombria.

“O treinamento canino de resgate começa com um jogo semelhante ao esconde-esconde”, disse o treinador Masayo Kikuchi à AFP. “Eles eventualmente treinam para latir quando veem uma pessoa nos destroços.”

As residências onde são descobertas fatalidades são marcadas e deixadas até que um legista possa vir com familiares para identificar o corpo. No porto da cidade, barcos de pesca foram afundados ou levados como brinquedos até a costa pelas ondas do tsunami, que aparentemente também arrastaram uma pessoa.

Perto de Wajima, um grande incêndio destruiu centenas de estruturas no primeiro dia e destruiu um edifício de sete andares.

"Eu estava relaxando no dia de Ano Novo quando aconteceu o terremoto. Meus parentes estavam todos lá e estávamos nos divertindo", disse Hiroyuki Hamatani, 53 anos, à AFP em meio a veículos queimados e postes caídos. “A casa ficou de pé mas está muito longe de ser habitável agora... Não tenho espaço na cabeça para pensar no futuro”, acrescentou.

