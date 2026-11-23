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Tragédia Terremoto no Peru deixou um morto e provocou tremores secundários Vários tremores secundários foram notificados nas últimas 48 horas, informaram as autoridades no domingo (22)

O terremoto de 6,7 graus de magnitude registrado na sexta-feira no centro do Peru deixou um morto, 15 feridos e mais de 600 pessoas afetadas.

Vários tremores secundários foram notificados nas últimas 48 horas, informaram as autoridades no domingo (22).

O terremoto de sexta-feira (20) ocorreu às 19h09 (21h09 de Brasília) e teve seu epicentro na região andina do Peru, quase 300 quilômetros ao leste de Lima.

Em um primeiro boletim, divulgado no sábado, o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) relatou 15 feridos, 11 deles na província de Junín, a área mais afetada, e os demais em Huánuco, Lima, Callao e Pasco.

O Indeci informou no domingo que um paciente de 42 anos "faleceu no Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco", no centro do país. O relatório atualizado também menciona 628 pessoas afetadas.

Após o sismo de sexta-feira (20), o Instituto Geofísico do Peru (IGP) registrou três abalos acima de 5 graus de magnitude nas últimas 48 horas.

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