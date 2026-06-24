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VENEZUELA Terremotos na Venezuela destroem prédios e causam pânico em Caracas Terremotos provocaram o desabamento de prédios em Caracas e foram sentidos na vizinha, Colômbia

Dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, sacudiram a Venezuela nesta quarta-feira (24) e causaram o desabamento de prédios e pânico em Caracas, segundo autoridades e testemunhas.

Os sismos, que foram sentidos na vizinha, Colômbia, ocorreram com aproximadamente um minuto de diferença em locais separados por cerca de 45 km e a profundidades diferentes, segundo os dados do USGS.

"O sismo principal, de magnitude 7,5, foi precedido 39 segundos antes por um sismo precursor, de magnitude 7,2", informou o USGS, ao atualizar uma avaliação anterior, que estimou em 7,1 a magnitude do primeiro tremor.

O primeiro tremor teve seu epicentro 21 km a oeste de Morón e ocorreu às 22h04 GMT (19h04 de Brasília) e foi seguido de várias réplicas, incluído o de magnitude 7,5, informou o USGS no X.

Uma jornalista da AFP observou um imóvel de 22 andares totalmente destruído no bairro de Altamira, na capital venezuelana. Pessoas gritavam o nome de familiares, e voluntários subiam nos escombros. "Precisamos de lanternas", pedia um deles, no começo da noite.

Segundo o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, vários imóveis desmoronaram. "Temos alguns feridos, prédios derrubados", descreveu.

Em um centro comercial movimentado de Altamira, o chão começou a tremer, prateleiras de lojas caíram e pessoas saíram correndo em massa em direção à rua. "Foi inacreditável, não sei nem quanto tempo durou. Estava no último andar. Caíram muitas coisas. Saímos pelas escadas de emergência, nos tiraram por ali", contou à AFP Heidi Romero, uma comerciante de 42 anos.

"As escadas se desprenderam, toda a parede rachou. Caíram coisas do teto. Foi horrível", disse Odalis Escalona, de 54 anos, funcionária de um banco.

Várias áreas ficaram sem energia elétrica e muitas ruas estavam cheias de vidros caídos das janelas. Dezenas de pessoas que abandonaram prédios em Caracas aguardavam na rua antes de voltar para seus escritórios e residências, temendo eventuais novas réplicas.

Colômbia e Japão

O terremoto foi sentido mais fortemente também nos estados de Trujillo, Carabobo, Miranda e La Guaira, segundo Cabello, que ordenou um corte no fornecimento de gás a prédios de Caracas. "Temos algumas estruturas danificadas e não queremos que ocorra nenhum tipo de acidente com gás", explicou.

"NÃO há tsunami, NÃO há perigo com o terremoto recente" perto da costa da Venezuela, informou no X o sistema de alerta de tsunamis dos Estados Unidos, que emite prognósticos meteorológicos oficiais.

A administradora Carmen Guédez, 69, estava no quarto de uma irmã acamada, em um bairro de classe média de Caracas, quando começou a sentir o tremor. "Ele foi aumentando de intensidade", contou à AFP. "Comecei a ver as janelas se mexendo, depois tudo sacudiu. Minha irmã, uma vizinha e eu ficamos rezando, abraçadinhas. Não podíamos sair. Os vizinhos ainda estão na rua."

Os terremotos são frequentes na Venezuela. Os sismos mais fortes registrados recentemente foram os de Cariaco (nordeste), em 1997, e o de Caracas, em 1967.

O primeiro sismo desta quarta-feira também foi sentido em Bogotá, capital da Colômbia, onde luminárias balançaram, alarmes dispararam e alguns moradores deixaram os prédios por precaução, segundo jornalistas da AFP.

Em um primeiro momento, a entidade de gestão de riscos da Colômbia (UNGRD) informou que não havia registros de emergência e descartou um alerta de tsunami.

Logo após o tremor na Venezuela, um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu o norte do Japão, sem deixar vítimas, informou a agência meteorológica daquele país.

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