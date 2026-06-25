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tragédia Terremotos deixam mais de 160 mortos e destruição na Venezuela Tremores foram tão potentes que também foram sentidos na Colômbia

Pelo menos 164 pessoas morreram e quase mil ficaram feridas nos dois fortes terremotos de quarta-feira (24) na Venezuela, que provocaram o desabamento de dezenas de prédios, cortes de energia elétrica e pânico entre a população.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, informou nesta quinta-feira (25) que os terremotos provocaram pelo menos 164 mortos e deixaram 971 feridos. Em um primeiro balanço, ela havia mencionado 32 mortes e mais de 700 feridos.

A área mais atingida pelo terremoto 'duplo' foi o estado de La Guaira, no norte do país, a quase 40 minutos de distância da capital, Caracas, que também sofreu danos.

Uma equipe da AFP nesta região costeira observou dezenas de prédios que desabaram ou ficaram com graves danos. Não havia energia elétrica e as pessoas passaram a noite nas ruas, procurando parentes entre os escombros.

"Não temos nada, agora não temos nada, nem sequer força, nem coragem para entrar ali, imagina", disse à AFP Larry Rojas, de 49 anos, diante de um prédio que desabou e onde sua família estava presa.

O primeiro terremoto, de 7,2 graus de magnitude, aconteceu às 18h04 (19h04 de Brasília), com epicentro 21 km ao oeste de Morón, no norte do país, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Quase um minuto depois, a alguns quilômetros de distância, aconteceu o segundo tremor, de 7,5 graus de magnitude, o mais potente registrado na Venezuela desde 1900, segundo dados do USGS.

"Foi terrível, foi terrível. Tudo, tudo desabou, tudo, tudo", disse Yilsmaris Blanco, moradora de La Guaira, de 39 anos.



Terremotos deixam mais de 30 mortos e 700 feridos na Venezuela - Foto: Federico Parra / AFP

Terremotos deixam mais de 30 mortos e 700 feridos na Venezuela - Foto: Juan Barrero / AFP

Terremotos deixam mais de 30 mortos e 700 feridos na Venezuela. - Foto: Federico Parra / AFP

Terremotos deixam mais de 30 mortos e 700 feridos na Venezuela - Foto: Federico Parra / AFP

Terremotos deixam mais de 30 mortos e 700 feridos na Venezuela - Foto: Federico Parra / AFP

Terremotos deixam mais de 30 mortos e 700 feridos na Venezuela - Foto: Juan Barreto / AFP

Terremotos deixam mais de 30 mortos e 700 feridos na Venezuela - Foto: Federico Parra / AFP

"Foi terrível, foi terrível. Tudo, tudo desabou, tudo, tudo", disse Yilsmaris Blanco, moradora de La Guaira, de 39 anos.

"Agradecemos a Deus (...) porque estamos vivos, mas há pessoas que estão sofrendo com seus familiares soterrados, com seus familiares esmagados que não conseguem retirar", acrescentou.

Os terremotos foram tão potentes que também foram sentidos na Colômbia, onde algumas sirenes de alerta foram acionadas.

Segundo a presidente interina venezuelana, 30 tremores secundários foram registrados.

Equipes de resgate especializadas a caminho

O governo interino decretou estado de emergência nacional e declarou La Guaira como uma "zona de desastre"

Delcy Rodríguez afirmou que conversou com o coordenador da ONU no país e que "socorristas especializados" já estão a caminho da Venezuela "para apoiar nessas tarefas de resgate".

Ela também disse que seu governo estava "deslocando socorristas que estão em outros estados do país para concentrar esforços no estado de La Guaira e também na Grande Caracas".

Nas ruas de La Guaira, a população pedia ajuda e se mobilizava para tentar resgatar os moradores presos. A equipe da AFP viu pelo menos dois mortos.

"Tem gente viva ali e ninguém vem salvar", disse uma mulher cuja filha ficou soterrada após o desabamento de um prédio de 12 andares.

Os tremores também provocaram graves danos à infraestrutura do aeroporto internacional de Maiquetía, que atende à capital venezuelana. O terminal aéreo foi fechado.

Passageiros com voos cancelados e moradores da região passaram a noite no estacionamento do aeroporto.

Caracas ainda conta, no entanto, com o aeroporto militar de La Carlota, localizado em plena zona metropolitana.

Pânico em Caracas

Na capital, as cenas eram de destruição e pânico. Uma jornalista da AFP viu um edifício de 22 andares completamente destruído na área de Chacao, zona leste da cidade.

Pessoas gritavam os nomes de parentes nas ruas e alguns voluntários subiam nos escombros. "Precisamos de lanternas", pediu um deles ao cair da noite.

Do lado de fora do centro comercial Sambil, também em Chacao, Heidi Romero, uma vendedora de 42 anos, estava assustada com a dimensão dos tremores.

"Não sei quanto tempo durou. Eu estava no último andar. Caíram muitas coisas de algumas lojas. Saímos pelas escadas de emergência, foi por onde nos tiraram", disse à AFP.

Os terremotos foram sentidos com força nos estados de Trujillo, Carabobo, Miranda e La Guaira, segundo o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

Ajuda dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está em uma boa relação com a Venezuela desde que ordenou em janeiro a captura do então presidente Nicolás Maduro, prometeu ajudar seus "novos e grandes amigos".

Seguindo ordens de Trump, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que Washington "está enviando de maneira imediata equipes de busca e resgate, recursos médicos e assistência humanitária à Venezuela".

Rodríguez informou depois que teve uma conversa telefônica com Rubio, "que expressou sua solidariedade e apoio ao povo venezuelano nestes momentos difíceis".

Muitos países da América Latina, assim como Espanha, Itália, Suíça, China e Índia, também expressaram solidariedade e ofereceram ajuda.

Especialistas da ONU pediram a Caracas para "desbloquear imediatamente" o acesso às redes sociais e aos meios de comunicação para facilitar as tarefas de socorro.

A Venezuela é cenário frequente de abalos sísmicos. Os terremotos mais fortes das últimas décadas aconteceram em 1997 em Cariaco (nordeste), com 73 mortos, e em 1967 em Caracas, com 236 falecidos.

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