Venezuela
Terremotos deixaram pelo menos 2.595 mortos na Venezuela, anuncia presidente interina
O governo venezuelano não informou números de pessoas desaparecidas
Pelo menos 2.595 pessoas morreram em decorrência dos dois terremotos de 24 de junho na Venezuela, anunciou nesta quinta-feira (2) a presidente interina Delcy Rodríguez, que garantiu que todas as vítimas serão devidamente identificadas.
“Eu, desde o início, disse: ninguém vai para vala comum”, declarou Rodríguez em coletiva de imprensa. “A primeira coisa é o reconhecimento por impressão digital”, afirmou, ou por fotografia, e “nos casos em que isso não foi possível, recorremos à arcada dentária forense”.
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O governo venezuelano não informou números de pessoas desaparecidas, embora as Nações Unidas estimem que podem chegar a 50.000.