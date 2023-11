Terrorista palestina, pede a Israel pagamento de cirurgia plástica; entenda

A- A+

A terrorista palestina Asraa Jabas, de 38 anos, é um dos nomes presentes na lista dos 39 prisioneiros que devem ser libertados, neste sábado, pelo Hamas.

Condenada a 11 de prisão em 2016, a mulher chegou a exigir a Israel o pagamento de uma cirurgia plástica. Em 2015, ela teve o rosto gravemente desfigurado após ter queimaduras durante um ataque na Cisjordânia.

Ao todo, espera-se que 13 israelenses, sendo oito crianças e cinco mulheres, que foram sequestrados na Faixa de Gaza em 7 de outubro, sejam libertadas em breve do cativeiro do Hamas na Faixa de Gaza, como parte da segunda fase do acordo entre Israel e o grupo terrorista.

A maioria dos libertados deste segundo grupo foi levado no Kibutz Bari.

O Hamas também divulgou a lista de 39 prisioneiros que serão libertados: seis mulheres e 33 menores de idade. Entre elas estaria Asraa Jabes, condenada a 11 anos de prisão em agosto de 2016, depois de ter sido condenada por atear fogo a uma botijão de gás e atingir um policial, que ficou ligeiramente ferido.

