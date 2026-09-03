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TECNOLOGIA Tesla lança Cybercab, um robotáxi sem volante nem pedais Na manhã desta quinta-feira não havia nenhuma indicação sobre uma possível transmissão pela internet, algo que a Tesla costuma fazer

O grupo Tesla, especialista em veículos elétricos, prevê lançar nesta quinta-feira (3), no fim da tarde em Austin, Texas, seu Cybercab, um veículo sem pedais nem volante especialmente projetado para serviços de táxi sem motorista.

A Tesla não forneceu qualquer detalhe sobre o programa e se limitou a uma animação digital publicada no X em 22 de agosto, com a menção "acesso exclusivo" para anunciar esse encontro marcado para 3 de setembro.

"Estamos comemorando o lançamento de nosso robotáxi Cybercab com um evento exclusivo em Austin, e você pode estar lá", destaca o anúncio, que convidava os clientes do seu serviço de robotáxis a multiplicar as viagens para terem a oportunidade de serem escolhidos por sorteio para participar.

Desde então, as diferentes contas do grupo e de seus executivos no X multiplicaram as alusões com emojis de robôs e de táxis, as palavras "Cybercab, Cybercab, Cybercab" ou diversas animações.

"Um enxame de Cybercabs", publicou na manhã desta quinta-feira Elon Musk, diretor da Tesla, acompanhado de uma foto de uma dezena de veículos.

A Storm of Cybercabs — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2026

Mas fãs da marca, alguns deles entre os convidados, divulgaram alguns detalhes nas redes sociais: afirmam que o evento começará às 16h45 no Texas (18h45 no horário de Brasília).

Na manhã desta quinta-feira não havia nenhuma indicação sobre uma possível transmissão pela internet, algo que a Tesla costuma fazer.

Há semanas, as redes sociais vêm se enchendo de registros desses veículos nas ruas, parados em estacionamentos, especialmente em Dallas, algo que pode indicar um lançamento em grande escala.

O Cybercab foi apresentado em outubro de 2024 com grande ostentação em um estúdio de Hollywood. Naquela época, Elon Musk previa o início de uma produção antes de 2027.

Este veículo elétrico dourado não tem volante, pedais nem retrovisores. Foi projetado para serviços de robotáxi e só pode transportar duas pessoas.

A Tesla lançou, em junho de 2025, seu serviço de robotáxi em Austin, utilizando seus SUVs Model Y equipados com o software de condução autônoma, porque o Cybercab ainda não estava pronto.

O Texas conta com uma normativa favorável aos veículos autônomos, o que o torna um dos campos de testes preferidos para vários serviços de robotáxis já em operação, como o Waymo (Google) e Zoox (Amazon), ou em fase de testes, como a Motional (Hyundai).

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