Tesla lança na China funções avançadas de direção autônoma

A empresa americana de veículos elétricos Tesla começou a oferecer funções avançadas de direção autônoma em seus carros na China, incluindo piloto automático nas ruas da cidade, anunciou o grupo nesta terça-feira.

Um comunicado da Tesla descreve as funções como similares ao "Full Self-Driving" (FSD, direção autônoma completa), que a empresa já oferece nos Estados Unidos.



Carros com esta capacidade não são totalmente autônomos e devem ser usados com a supervisão de um motorista.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal estatal Shanghai Daily.

A Tesla informou na rede social chinesa WeChat que lançará gradualmente uma atualização do software que inclui "direção assistida por piloto automático nas ruas da cidade", assim como uma função de espelho retrovisor que detecta se os motoristas estão prestando atenção.

A atualização "já foi lançada para alguns modelos de veículos e será gradualmente lançada para outros modelos de carros adequados", disse a Tesla.

A China é um mercado importante para a Tesla, que tem duas fábricas no país e tenta competir com as fabricantes locais, em plena expansão.

Concorrência

O anúncio desta terça-feira aconteceu depois que a montadora chinesa de carros elétricos BYD, principal rival da Tesla no país, informou que incluiria tecnologia avançada de direção autônoma na maioria de seus modelos.

A Tesla tenta há muitos anos obter a aprovação para o FSD na China, onde precisa cumprir as leis rígidas de dados e privacidade.

O CEO da empresa, Elon Musk, visitou a China diversas vezes nos últimos anos para tentar obter a aprovação para seus modelos fabricados no país asiático.

Musk é uma figura chave no governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou tarifas adicionais sobre os produtos chineses e prometeu frear os investimentos chineses em tecnologia e infraestrutura.

Apesar do cenário complexo, Musk é uma figura popular na China, onde é considerado um empresário bem-sucedido e influente.

Musk tem quase 2,3 milhões de seguidores na rede social chinesa Weibo e sua mãe, Maye Musk, já apareceu em comerciais de várias marcas chinesas.

O site da Tesla na China foi atualizado nesta terça-feira para permitir que os clientes escolham a "função de direção inteligente assistida FSD" como um produto disponível nos carros.

Clientes da Tesla recorreram às redes sociais para exibir as novas funções, com vídeos que mostram pessoas dirigindo sem as mãos no volante.

As empresas de tecnologia e as montadoras de automóveis chinesas investiram bilhões de dólares na tecnologia de direção autônoma, para tentar equiparar seus modelos aos líderes do setor nos Estados Unidos.

Embora os consumidores chineses ainda não possam adquirir veículos completamente autônomos, Pequim já aprovou vários serviços de táxi de direção autônoma em grandes cidades.

