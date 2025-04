A- A+

BALANÇO Tesla registra queda de quase 40% nas vendas na França em março Investidores temem que as atividades políticas do CEO da fabricante de veículos, Elon Musk, estejam afastando os principais compradores da Tesla

A Tesla informou que vendeu 3.157 carros na França em março, o que representa uma queda de 37% em relação ao ano anterior. No trimestre, a montadora vendeu pouco menos de sete mil veículos, número que é 41% menor do que o registrado no mesmo período em 2024.

As vendas fracas nos Estados Unidos e na Europa alimentaram os temores dos investidores de que as atividades políticas do CEO da fabricante de veículos, Elon Musk, estejam afastando os principais compradores da Tesla.

A expectativa agora se concentra nos números globais da montadora, que devem ser anunciados nesta quarta-feira.

A estimativa de entrega trimestral de Wall Street caiu para cerca de 380 mil veículos, ante 470 mil carros, mas o mercado espera que a Tesla venda 1,9 milhão de carros neste ano, acima dos 1,7 milhão em 2024. Anteriormente, a projeção para 2025, no entanto, era de 2,1 milhões há alguns meses.

