A- A+

Diplomacia Tesouro dos Estados Unidos 'pronto para fazer o necessário' para apoiar a Argentina "As opções podem incluir, mas não se limitam a, linhas de swap, compras diretas de moedas e aquisições de dívida governamental denominada em dólares americanos", afirmou o secretário em sua mensagem

O governo dos Estados Unidos "está pronto para fazer o que é necessário" para apoiar a Argentina, anunciou nesta segunda-feira (22) o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na rede social X.



"As opções podem incluir, mas não se limitam a, linhas de swap, compras diretas de moedas e aquisições de dívida governamental denominada em dólares americanos", afirmou o secretário em sua mensagem.

O apoio explícito dos Estados Unidos à política ultraliberal do governo de Javier Milei ocorre em meio a pressões sobre o peso argentino e tensões no mercado da dívida em Buenos Aires.

O governo de Milei anunciou, pouco antes da mensagem de Bessent, a eliminação dos impostos às exportações de grãos até 31 de outubro.

O governo enfrenta há várias semanas uma desvalorização cambial que se acentuou desde sua derrota para o peronismo em 7 de setembro nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais populosa do país.

"A Argentina é um aliado sistematicamente importante para os Estados Unidos na América Latina", declarou Bessent.

"Seguimos confiantes no apoio do presidente Milei à disciplina fiscal e às reformas a favor do crescimento", acrescentou o secretário do Tesouro.

Bessent confirmou que Milei e o presidente americano, Donald Trump, se reunirão na terça-feira (23) em Nova York no contexto da Assembleia Geral da ONU.

Um empréstimo do Tesouro americano seria uma grande salvação para o governo de Milei, que enfrenta vencimentos de sua dívida em dólares.

A Argentina já possui uma linha de crédito do Fundo Monetário Internacional (FMI), aprovada em abril, da ordem de 20 bilhões de dólares (R$ 106,5 bilhões na cotação atual).

Veja também