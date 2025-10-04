A- A+

EDIÇÃO ESPECIAL Tesouro dos EUA considera cunhar moeda de US$ 1 com o rosto de Trump para o 250º aniversário do O tesoureiro dos EUA, Brandon Beach, publicou em suas redes sociais um primeiro esboço da homenagem

O Tesouro americano considera cunhar uma moeda de US$ 1 com a imagem do presidente Donald Trump para homenageá-lo e comemorar o 250º aniversário dos Estados Unidos no ano que vem.

O tesoureiro dos EUA, Brandon Beach, publicou em suas redes sociais um primeiro esboço de como seria essa moeda comemorativa, mas o design final ainda não foi definido.

“Sem notícias falsas aqui. Estes primeiros rascunhos em homenagem ao 250º aniversário dos Estados Unidos e ao @POTUS são reais”, escreveu Brandon Beach, no X. E complementou:

“Estou ansioso para compartilhar mais em breve, quando a paralisação obstrucionista do governo dos Estados Unidos terminar”, disse Beach no X.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, republicou a mensagem de Beach de sua própria conta X.



A imagem do rascunho traz a cabeça de Trump de perfil em um dos lados, acima das palavras “In God We Trust” e as datas de 1776 e 2026.

O outro lado da moeda retrata Trump com uma expressão desafiadora levantando o punho. A pose é semelhante à feita pelo presidente após escapar de uma tentativa de assassinato num comício da campanha presidencial de 2024 na Pensilvânia.

Nesse lado da moeda, aparecem as palavras "Luta, Luta, Luta"”, que ele pronunciou após o ataque.

Moedas comemorativas podem ser cunhadas nos EUA, mas não são para circulação geral, de acordo com a Casa da Moeda dos Estados Unidos.

