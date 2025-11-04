A- A+

CRIMES CIBERNÉTICOS Tesouro dos EUA sanciona banqueiros e empresas da Coreia do Norte por crimes cibernéticos Segundo o escritório, os alvos faziam parte de uma rede que movimentou milhões de dólares obtidos por hackers e programadores norte-coreanos

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou oito indivíduos e duas empresas da Coreia do Norte por envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro ligados a crimes cibernéticos e fraudes de trabalhadores de tecnologia da informação (TI).

Segundo o escritório, os alvos faziam parte de uma rede que movimentou milhões de dólares obtidos por hackers e programadores norte-coreanos no exterior.

"Hackers patrocinados pelo Estado norte-coreano roubam e lavam dinheiro para financiar o programa nuclear do regime", disse o subsecretário do Tesouro, John K. Hurley.

Segundo o Departamento, nos últimos três anos, grupos ligados a Pyongyang roubaram mais de US$ 3 bilhões, principalmente em criptomoedas.

Entre os sancionados estão os banqueiros Jang Kuk Chol e Ho Jong Son, que administraram cerca de US$ 5,3 milhões em criptomoedas para o First Credit Bank, já listado pelo Tesouro.

Também foram incluídos a Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC), seu presidente U Yong Su, e o Ryujong Credit Bank, além de cinco representantes de bancos estatais que atuavam na China e na Rússia.

As sanções bloqueiam todos os bens e interesses das pessoas e entidades envolvidas sob jurisdição dos EUA. Empresas com 50% ou mais de participação de indivíduos designados também são afetadas.

O Tesouro afirmou que o objetivo é "promover uma mudança positiva de comportamento", e não punir.



Veja também