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Crime Cibernético Tesouro dos EUA sanciona empresas da China sob alegação de crime cibernético Ministério do Comércio da China se opõe à decisão do governo americano

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou nesta quarta-feira (9), a intitulada "Organização Criminosa Transnacional" Xinbi Guarantee.

A plataforma chinesa, segundo o Tesouro, é amplamente utilizada por cibercriminosos que operam um grande mercado online ilícito de golpes cibernéticos, fraudes lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas que visam americanos.

O OFAC também sancionou duas entidades que apoiam as operações centrais da Xinbi Guarantee por meio da provisão de moeda digital e outros serviços financeiros.

A ação foi realizada em coordenação com a Força-Tarefa de Golpes do Departamento de Justiça (SCSF), que apreendeu nesta quarta-feira infraestrutura e carteiras de ativos digitais usadas pela Xinbi.

"Centros de golpes no Sudeste Asiático roubam bilhões de dólares de vítimas americanas a cada ano", disse o secretário do Tesouro Scott Bessent.

"O governo Trump está unida em seus esforços para desmantelar essas empresas criminosas no exterior, e o Tesouro continuará usando suas ferramentas para interromper as redes por trás dessa fraude flagrante."

Mais cedo, o Ministério do Comércio da China afirmou que "se opõe firmemente" às acusações feitas pelos EUA contra empresas chinesas de inteligência artificial (IA), após órgãos americanos divulgarem um comunicado conjunto com recomendações de proteção para companhias dos EUA.



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