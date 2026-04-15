Tesouro dos EUA sanciona empresas e embarcações ligadas a transporte de petróleo do Irã
Mais de 20 indivíduos, empresas e embarcações foram sancionados operando dentro da rede do magnata do transporte de commodity do Irã Mohammad Hossein Shamkhani
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA intensificou nesta quarta-feira (15) a pressão sobre a infraestrutura de transporte de petróleo iraniano, sancionando mais de 20 indivíduos, empresas e embarcações operando dentro da rede do magnata do transporte de commodity do Irã Mohammad Hossein Shamkhani.
"O Tesouro está agindo agressivamente com a Fúria Econômica ao mirar em elites do regime, como a família Shamkhani, que tentam lucrar às custas do povo iraniano", disse o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent.
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O OFAC também sancionou o financiador do Hezbollah Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi e três empresas ligadas a um esquema complexo de lavagem de dinheiro envolvendo a venda de petróleo iraniano em troca de ouro venezuelano sob a antiga ditadura do país latino-americano.