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Tesouro valioso da Idade do Bronze é roubado de museu espanhol

Suspeitos teriam entrado no museu "por uma janela", diz subdelegado do governo espanhol em Alicante, Manuel Pineda

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Museo Arqueológico Municipal de Villena, na EspanhaMuseo Arqueológico Municipal de Villena, na Espanha - Foto: Google Maps / Reprodução

O Tesouro de Villena, uma coleção de peças de ouro da Idade do Bronze considerada uma das mais valiosas da Europa, foi quase totalmente roubado nesta quinta-feira (27) de um museu na cidade de Villena, no sudeste da Espanha, informou a Prefeitura.

"O alarme do Museu de Villena disparou por volta das 5h20 da manhã", e "às 5h24" os ladrões já haviam deixado o prédio, disse um porta-voz da Prefeitura de Villena à AFP, confirmando o roubo "super rápido e super profissional".

Os ladrões estavam em vários veículos e aparentemente entraram no museu "por uma janela", explicou o subdelegado do governo espanhol em Alicante, Manuel Pineda.

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"Eles levaram grande parte do tesouro", deixando apenas algumas peças, confirmou o prefeito de Villena, Fulgencio Cerdán, a repórteres.

"Estamos absolutamente devastados, estou até tremendo. Para nós, de Villena, isso é de partir o coração; faz parte da nossa herança, da nossa riqueza", disse Cerdán, com a voz embargada.

O Tesouro de Villena, exposto no pequeno museu desta cidade na província de Alicante, na região de Valência, é uma coleção de cerca de cinquenta peças, principalmente de ouro, mas também de prata e ferro, que datam de cerca do ano 1000 a.C.

Inclui 29 braceletes, 11 tigelas, três garrafas e outras peças diversas.

"Segundo pesquisas especializadas, é a mais importante coleção de utensílios de mesa de ouro da Idade do Bronze, junto com os tesouros dos túmulos reais de Micenas, na Grécia", afirma o museu em seu site.

O valor histórico das peças é incalculável, mas só o ouro vale aproximadamente 1,7 milhão de euros (10,2 milhões de reais), segundo o prefeito.

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