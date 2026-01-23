Sex, 23 de Janeiro

SAÚDE SEXUAL

Olinda terá ação de testagem rápida de HIV e sífilis e distribuição de PEP nas prévias; saiba mais

Iniciativa é ofertada pela prefeitura de Olinda junto à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE)

Unidade móvel de saúde que oferecerá, ao lado da sede da Prefeitura de Olinda, as testagens rápidasUnidade móvel de saúde que oferecerá, ao lado da sede da Prefeitura de Olinda, as testagens rápidas - Foto: PMO / Secom / Divulgação

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe nos dois próximos domingos, 25 de janeiro e 1º de fevereiro, uma ação de testagens rápidas de HIV e sífilis, orientações em saúde sexual e prevenção combinada e Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV, indicada em situações de possível exposição ao vírus.

A iniciativa ocorre, nos dois domingos, das 13h às 19h, com uma unidade móvel de saúde, um ônibus, estacionada na Cidade Alta, ao lado da sede da prefeitura de Olinda.

A ação de cuidado e prevenção de saúde é voltada à população e aos foliões, durante as prévias carnavalescas na cidade

A ação será realizada em uma parceria entre a prefeitura de Olinda e a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e tem como objetivo ampliar o acesso à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao cuidado, fortalecendo a proteção da saúde da população durante o período festivo.

