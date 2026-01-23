A- A+

SAÚDE SEXUAL Olinda terá ação de testagem rápida de HIV e sífilis e distribuição de PEP nas prévias; saiba mais Iniciativa é ofertada pela prefeitura de Olinda junto à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE)

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe nos dois próximos domingos, 25 de janeiro e 1º de fevereiro, uma ação de testagens rápidas de HIV e sífilis, orientações em saúde sexual e prevenção combinada e Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV, indicada em situações de possível exposição ao vírus.

A iniciativa ocorre, nos dois domingos, das 13h às 19h, com uma unidade móvel de saúde, um ônibus, estacionada na Cidade Alta, ao lado da sede da prefeitura de Olinda.

A ação de cuidado e prevenção de saúde é voltada à população e aos foliões, durante as prévias carnavalescas na cidade.

A ação será realizada em uma parceria entre a prefeitura de Olinda e a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e tem como objetivo ampliar o acesso à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao cuidado, fortalecendo a proteção da saúde da população durante o período festivo.

