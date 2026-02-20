A- A+

CASO EPSTEIN Testamenteiros de Epstein propõem indenizar as vítimas com até US$ 35 milhões Acordo precisa ser homologado por um juiz federal em Nova York para que se torne definitivo

Os testamenteiros do agressor sexual americano Jeffrey Epstein propõem pagar até 35 milhões de dólares (182 milhões de reais) para resolver as ações judiciais pendentes de dezenas de supostas vítimas, segundo um documento judicial apresentado na quintafeira(19).

O acordo precisa ser homologado por um juiz federal em Nova York para que se torne definitivo.

O pagamento está relacionado a vítimas que afirmaram ter sido “agredidas sexualmente, abusadas ou traficadas por Jeffrey Epstein entre 1º de janeiro de 1995 e 10 de agosto de 2019”, data em que esse financista bilionário morreu na prisão, segundo indica a proposta.

Os testamenteiros de Epstein estão dispostos a pagar um total de 35 milhões de dólares se houver 40 ou mais pessoas elegíveis no grupo, e 25 milhões (130 milhões de reais) se houver menos de 40.

Os responsáveis por administrar a herança de Epstein e firmar esse acordo são Darren Indyke, antigo advogado do financista, e Richard Kahn, que foi seu contador.

Ambos negaram qualquer conduta imprópria decorrente de sua relação com o agressor sexual e não foram acusados de nenhum crime de abuso sexual nem de terem testemunhado abusos sexuais.

Mas o acordo, se for confirmado, colocará fim à ação inicial apresentada em 2024, na qual ambos os assessores foram acusados de facilitar as atividades ilícitas de Epstein por meio de seus serviços jurídicos e empresariais.

A decisão apresentada na quintafeira no Tribunal Federal de Manhattan ressalta que o acordo não implica admissão de culpa pelos testamenteiros, nem que possam estar sujeitos a futuras ações judiciais por parte das vítimas.

O escritório que representa o grupo de vítimas, Boies Schiller Flexner LLP, ainda não respondeu a um pedido de comentários enviado pela AFP para esclarecer o número de pessoas que fazem parte da ação.

A Bloomberg News informou na noite de quintafeira que o escritório estava certo de pelo menos 40 vítimas ainda não tinham chegado a um acordo com os testamenteiros de Epstein.

Daniel H. Weiner, o advogado que representa os testamenteiros, também não respondeu a um pedido de comentários.

O acordo ocorre após a divulgação, por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de milhões de documentos, fotografias e vídeos relacionados à investigação sobre Epstein.

Epstein cultivou uma rede mundial de políticos influentes, executivos de empresas, acadêmicos e celebridades, que tiveram sua reputação manchada depois que sua relação com ele veio à tona.

Veja também