A- A+

HERANÇA Testamento de Olavo de Carvalho: quem são os filhos do ''guru'' do bolsonarismo Além de Heloísa de Carvalho, Olavo teve outros sete descendentes

Além da primogênita Heloísa de Carvalho, única excluída do testamento do escritor e filósofo Olavo de Carvalho, o "guru" bolsonarista ainda teve outros sete filhos. Junto com a esposa e o irmão, eles são herdeiros dos bens de Olavo, com a distribuição da sua herança decidida em 2018.

O testamento foi firmado em Virgínia, nos EUA, onde ele possuía duas residências. Os filhos, esposa e irmão de Olavo vão dividir os imóveis e direitos autorais das obras do escritor. Olavo de Carvalho morreu após ser diagnosticado e internado com Covid-19, em 2022, aos 74 anos.

Leilah

Desde 2019, Leilah é assistente editorial do site Brasil Sem Medo, que faz análises sobre política e cultura, com posicionamento "declaradamente conservador". Leilah também é formada em Artes por uma universidade em Virgínia e é tradutora. Ela é filha de Olavo com Roxane, e ficou com 20% dos direitos autorais, além de percentuais sobre as residências. Ela e Pedro Luiz foram os que receberam maior porcentagem sobre os bens do pai.

Pedro Luiz

Em vídeo, Pedro Luiz diz que a irmã que tinha mais proximidade era Leilah. Segundo ele, o pai dava "muita liberdade" aos filhos, com a exceção de não usarem drogas. Ambos são frutos da união do escritor com Roxane. Pedro diz que tinha medo de Heloísa e que eles não tinham muito convívio ou intimidade pela diferença de mais de 20 anos de idade, e lembra que Olavo sempre a defendia. Pedro Luiz tem cinco filhos. Junto com Leilah, cada um ficou com 20% dos direitos autorais, além de percentuais sobre as residências.

Maria Inês

Em seu site, Maria Inês se apresenta como escritora, consultora de organização pessoal e orientadora vocacional. “Meu pai foi para o céu sem escalas. Ele é santo", teria dito Maria Inês à esposa do escritor, Roxane, na data da morte de Olavo. Ela é casada com Henri Carrières, diplomata de carreira.



Carrières era próximo do assessor internacional do Palácio do Planalto, Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro e aluno de Olavo de Carvalho, preso depois da PF argumentar que ele teria tentado fugir do país. Martins ficou conhecido depois de fazer um gesto supostamente ligado a grupo supremacista branco, em sessão no Senado.

Davi

Davi é professor de cursos de Astrologia, assim como o pai. Em seu site, Davi ensina sobre "a relação dos signos com seus vícios e virtudes". O pai dele colaborou com a criação do primeiro curso de extensão universitária em astrologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 1979.

Tales

Tales esteve envolvido em um imbróglio que mobilizou a Polícia Federal, autoridades internacionais e a Justiça brasileira, após uma estudante goiana de 19 anos ser tratada como desaparecida por sua família, em abril. Ao pesquisar pistas do paradeiro da jovem, os órgãos de investigação descobriram que ela estava na cidade paraguaia Presidente Franco, na fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná, após fugir para morar com o filho de Olavo.

A família da garota alegou que ela tem problemas psiquiátricos e pode ter sofrido assédio psicológico por parte do filho do guru. Procurado, o advogado de Tales negou as acusações e disse que a jovem viajou por vontade própria. Em depoimento à polícia após ser localizada, a estudante confirmou a versão e disse que estava a passeio na cidade paraguaia, onde mora um irmão de Tales, havia cinco dias.

Luiz e Percival

Percival é revisor e preparador de textos e tradutor. Ele, Luiz, Maria Inês, Davi e Tales ficaram com 1,4% dos possíveis valores sobre as produções intelectuais do filósofo.

Veja também

mundo Países da Otan vão criar "muro de drones" na fronteira com a Rússia, anuncia Lituânia