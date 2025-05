Teste de inteligência com 3 perguntas tem apenas 17% de acertos; conheça

A- A+

O teste de reflexão cognitiva (TRC) é um teste desenvolvido pelo psicólogo Shane Frederick, que avalia a capacidade de uma pessoa de rejeitar problemas com respostas intuitivas, mas incorretas.



Este conhecido teste de inteligência desafia a mente humana desde sua criação em 2005, pois possui apenas três perguntas que nos permitem diferenciar entre a tendência humana à persuasão e à não reflexão.

Embora não pareça ser um teste particularmente difícil, suas afirmações estão relacionadas a questões matemáticas e soluções enganosas, demonstrando consistentemente que as pessoas são guiadas pela primeira opção que vem à mente, em vez de analisar minuciosamente uma sugestão.

Para testar essa teoria, Frederick decidiu aplicar o teste a mais de 3 mil indivíduos, incluindo estudantes de instituições educacionais como Harvard e Yale, mas, para sua surpresa, os resultados não contradiziam suas avaliações iniciais.

Ao longo dos anos, outras pessoas tentaram responder às perguntas, esperando respostas positivas, mas a taxa de sucesso raramente atingiu 17%, já que a tomada de decisão neste caso geralmente não é influenciada pela reflexão.

Perguntas do teste

De acordo com a Sociedade para Julgamento e Tomada de Decisão (SJDM), os exercícios são avaliados usando um sistema que classifica as soluções em rápidas e espontâneas, bem como aquelas baseadas no pensamento analítico.

Um taco e uma bola custam 1,10 reais no total. O taco custa 1 real a mais que a bola. Quanto custa a bola?

Se cinco máquinas levam cinco minutos para fabricar cinco itens, quanto tempo levariam 100 máquinas para fabricar 100 itens?

Em um lago, há um canteiro de ninfeias. A cada dia o trecho dobra de tamanho. Se leva 48 dias para cobrir todo o lago, quantos dias serão necessários para cobrir metade do lago?

Respostas

Geralmente, algumas pessoas respondem à primeira pergunta dizendo que o preço da bola é 10 centavos; Porém, para resolver esse problema é necessário criar uma equação cujo valor seja desconhecido e a partir daí começar a resolver a operação.

Quanto à segunda afirmação , você deve levar em conta que cada máquina leva cinco minutos para fazer um objeto, por isso é pertinente considerar que todas elas trabalham simultaneamente , o que implica que elas são responsáveis por fazer a mesma quantidade e terminar ao mesmo tempo.

Para resolver o último quebra-cabeça, é importante saber que a mancha dobra de tamanho a cada dia, o que significa que até o dia 47 a mancha terá coberto metade do lago.

Veja também