Teste do flamingo: exercício de poucos segundos pode predizer o risco de problemas de saúde Movimento exige equilíbrio e força e pode indicar suas condições físicas

Você já ouviu falar no Teste do Flamingo? Esse exercício super simples é recomendado por especialistas, inclusive pelo NHS (o SUS britânico), para prever o risco de doenças futuras.

A ideia é simples: como um flamingo, você precisa conseguir ficar em pé em uma perna só, por alguns segundos — o tempo ideal varia conforme a idade. "Compreensivelmente, à medida que você envelhece, o período de tempo em que você consegue ficar como um flamingo diminui", diz o NHS.

Veja o tempo mínimo de acordo com a sua idade:

Entre 18 e 39 anos: 43 segundos

Entre 40 e 49 anos: 40 segundos

Entre 50 e 59 anos: 37 segundos

Entre 60 e 69 anos: 30 segundos

Entre 70 e 79 anos:: 18 ou 19 segundos

Acima de 80 anos: um pouco mais de 5 segundos.

O que o teste mostra?

Este teste tem o objetivo de "aumentar a conscientização sobre o impacto que o envelhecimento tem na força, equilíbrio e agilidade", diz o NHS, incentivando as pessoas "de todas as idades a ver quanto tempo conseguem ficar em pé em uma perna".

Antes do teste: certifique-se de que alguém esteja com você, procure uma área limpa, sem objetos ou móveis próximos, e use calçados adequados

É importante reforçar que se, durante o teste, se você se sentir tonto ou indisposto é preciso parar na hora.

Durante o teste:

Mantenha os olhos abertos e as mãos nos quadris

Fique em uma perna sem nenhum outro apoio

O tempo começa quando seu pé sai do chão e para quando você coloca o pé de volta no chão (ou tira as mãos dos quadris)

Não é indicado manter a posição por mais de um minuto, segundo o NHS.

Segundo o NHS, "de acordo com o British Journal of Sports Medicine, a incapacidade de ficar em pé sobre uma perna por 10 segundos na meia-idade ou mais tarde está ligada a quase o dobro do risco de morte por qualquer causa nos próximos 10 anos".

"Ao contrário da aptidão aeróbica, força muscular e flexibilidade, o equilíbrio tende a ser razoavelmente bem preservado até a sexta década de vida, quando começa a diminuir rapidamente."

Caso perceba que não consegue se manter equilibrado pelo tempo esperado para sua idade, é bom reavaliar seus cuidados com saúde, hábitos de vida e procurar orientação médica.

