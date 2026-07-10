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Imigração Testemunhas contradizem versão do ICE sobre morte de mexicano baleado em Houston O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou que agentes do ICE tentaram abordar o veículo de Lorenzo Salgado, mas o homem "tentou escapar da prisão"

Testemunhas da morte do mexicano baleado por um agente de imigração em Houston afirmaram nesta sexta-feira (10), por meio de seu advogado, que o homem nunca tentou atropelar os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês), o que contradiz a versão oficial.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou que agentes do ICE tentaram abordar o veículo de Lorenzo Salgado, mas o homem "tentou escapar da prisão".

O departamento também afirmou que ele "colidiu contra um veículo policial do ICE (...) e utilizou seu veículo como arma na tentativa de atropelar um agente do ICE, o que levou nosso agente a disparar sua arma em legítima defesa".

No entanto, o advogado Hugo Balderas-Ibarra, que representa duas das três pessoas detidas durante a operação em que Lorenzo perdeu a vida, afirmou nesta sexta-feira que seus clientes apresentam uma versão diferente dos fatos.

"Eles confirmaram que, em nenhum momento, havia um agente do ICE diretamente à frente do veículo. Também confirmaram que os disparos vieram das laterais, e não da frente, o que é incompatível com a declaração do ICE", disse durante uma coletiva de imprensa.

Os detidos são o irmão de Lorenzo Salgado e dois trabalhadores da construção civil que viajavam com eles.

"Meus clientes ficarão para sempre marcados física e emocionalmente por esse assassinato. Nenhuma dessas famílias voltará a estar completa. Um homem perdeu um irmão. Os outros dois perderam um amigo muito querido", acrescentou o advogado.

Por sua vez, a deputada democrata pelo estado do Texas Sylvia García, em cuja jurisdição os fatos ocorreram, informou que conseguiu conversar com o diretor interino do ICE, David Venturella.

"Ele confirmou que Lorenzo Salgado não era o alvo da operação, tampouco seu irmão, que viajava como passageiro no veículo. O diretor disse que o ICE estava procurando uma pessoa com uma ordem definitiva de deportação que, segundo os agentes, havia entrado na caminhonete", detalhou García.

"Venturella disse que desconhecia o nome da pessoa que o ICE procurava e que não conseguia identificar claramente qual dos passageiros era o alvo da operação", acrescentou García.

O advogado Balderas também comentou o caso de Salgado. "Ele não tinha antecedentes criminais. Morava nos Estados Unidos havia mais de 35 anos, era empresário e tinha filhos cidadãos norte-americanos. Seu único 'crime' era corresponder à descrição de outro homem que estava sendo procurado", afirmou.

A morte de Salgado é o primeiro ataque a tiros fatal envolvendo agentes federais desde as mortes, em janeiro, dos americanos Renee Good e Alex Pretti, em Minneapolis, que protestavam contra as operações do ICE, em meio à ofensiva do presidente Donald Trump contra a imigração.

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