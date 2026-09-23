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SANGUE Testemunhas de Jeová adotam nova regra para recebimento e doação de sangue Religião deixa a critério de cada fiel a escolha sobre doar ou receber componentes de sangue, mas mantém proibição à transfusão total

Testemunhas de Jeová flexibilizaram as regras sobre doação e recebimento de sangue. A mudança foi anunciada na última sexta-feira (18), em um boletim publicado no site oficial da denominação cristã.

Agora, a escolha quanto ao recebimento ou à doação de quatro componentes do sangue (glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma e plaquetas) é de responsabilidade do fiel. O Corpo Governante entende que se trata de uma questão de consciência individual.

Transfusões de sangue total, no entanto, continuam proibidas. A proibição tem por base a interpretação do capítulo 15 do livro de Atos, versículos 28 e 29: "Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias: que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês".

Uso do próprio sangue

Em março, o Corpo Governante já havia anunciado mudanças quanto à posição sobre o uso do sangue do próprio paciente em procedimentos médicos e cirúrgicos.

Na ocasião, foi mencionado que a Bíblia não fala nada sobre o uso do próprio sangue em tratamentos ou cirurgias e que deveria prevalecer o que consta no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 5: "Cada um levará a sua própria carga".

"(...) Assim como outras decisões sobre cuidados de saúde, cada cristão deve tomar uma decisão pessoal com respeito ao uso do seu próprio sangue em qualquer situação médica ou cirúrgica", diz o boletim do Corpo Governante divulgado à época.

Por que as regras são diferentes?

Segundo o Corpo Governante, a Bíblia afirma que os fiéis não devem "ir além das coisas que estão escritas". Diante disso, a direção da denominação religiosa entende que não possui autorização para estabelecer regras em pontos não especificados nas escrituras.

Em outras palavras, a flexibilização ocorre porque a Bíblia não menciona o uso dos componentes do sangue. No caso do sangue total, porém, o Corpo Governante entende que há uma orientação expressa.

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