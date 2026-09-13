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feira de ciências Testes de glicose em escola: pelo menos 15 pessoas são medicadas em hospital no Rio de Janeiro Em feira de ciências em unidade do Tamandaré no Recreio, estudante usa mesma lanceta em vários colegas

O Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, informou que pelo menos 15 pessoas procuraram a unidade até o fim da noite deste sábado para ''tratamento profilático'' após se submeterem testes de medição de glicose em uma feira de ciências na unidade II do Colégio Tamandaré, no bairro do Recreio.

A estudante que levou o kit de testes usou uma mesma lanceta(agulha) para coletar sangue de até três pessoas. O protocolo do Ministério da Saúde prevê que em situações semelhantes a pessoa procure atendimento médico em até 72 horas para receber medicações antirretrovirais para prevenir a infecção por vírus como o HIV e hepatites. O tratamento é por 30 dias.

A mãe de uma adolescente que estuda na escola e foi ''examinada'' pela outra aluna e procurou atendimento no Lourenço Jorge contou que em um primeiro momento nenhum representante do Tamandaré percebeu o que acontecia:

- A estudante que levou o kit e testou os colegas tem diabetes. A mãe da menina estava ao lado dela. É até difícil acreditar que isso aconteceu. Minha filha voltou do Lourenço Jorge chorando, com medo de ter contraído HIV ou outra doença - disse a mãe, que pretende registrar nas próximas horas um boletim de ocorrência na 42ª DP (Recreio).

O diretor-geral do Tamandaré, Antonio Henrique, confirmou que foram ao menos 15 atendimentos em unidades de saúde, mas que seriam ao menos 13 atendimentos no Lourenço Jorge e outros dois no Hospital Vitória até às 4h deste domingo.

Ele contou que a feira vinha sendo planejada desde o retorno às aulas em agosto e os responsáveis pela aluna, que tem entre 12 e 13 anos, foi orientada que apenas o equipamento deveria ser exibido, sem testes.

- Até o momento todos os testes deram negativo. O risco de contaminação existia, mas era menor porque a lanceta era trocada a cada três exames. Não houve qualquer maldade nesse caso. Estamos com equipes de plantão com acompanhamento psicológico para as famílias - disse o diretor.

A troca da lanceta, usada para coletar uma gora de sangue, era feira a cada três exames. O diretor explicou, se deu porque os responsáveis pela pré-adolescente tomaram como base a recomendação do fabricante para testes individuais.

Ele acrescentou que as atividades da feira eram monitoradas, mas a situação não foi percebida de imediato porque haveriam 3 mil pessoas na escola, entre alunos e pais.

- Acionamos a Vigilância Sanitária da prefeitura no próprio sábado, que nos orientou como proceder. E na segunda-feira, equipes vão estar na escola tirando dúvidas e identificando se outras pessoas vão precisar fazer o tratamento - acrescentou Antonio Henrique

Ainda no sábado, em comunicado aos responsáveis, a instituição afirmou que professores e coordenação haviam determinado, durante o planejamento da feira, que o aparelho poderia ser exibido, mas não utilizado em pessoas.

Ainda conforme o comunicado, as medições começaram perto do fim do evento, sem autorização da equipe. A escola afirma que os participantes se aproximaram voluntariamente do estande e nenhum professor, coordenador ou funcionário orientou, ou acompanhou os procedimentos.

A instituição ressaltou que o material é de uso individual e que o compartilhamento motivou o alerta às famílias. A escola diz ter interrompido a atividade assim que a equipe percebeu o uso do instrumento. O aparelho e a caixa de lancetas foram recolhidos, e a responsável pela aluna foi orientada sobre a gravidade do ocorrido.

A filial do Tamandaré em que ocorreu o incidente é a mesma onde trabalhava um professor de inglês preso em outubro do ano passado acusado de importunar sexualmente alunas.

A escola forneceu as imagens de segurança das aulas, que foram analisadas pelos policiais. Antes da denúncia, as adolescentes escreveram cartas para relatar os comportamentos do professor, mas o material foi retido por outro educador, segundo a polícia. Segundo o diretor, o acusado foi demitidO.

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