SAÚDE Testes genéticos em embriões podem ajudar mulheres acima de 35 anos a conceber mais rápido A partir dessa faixa etária aumenta o risco de anormalidades cromossômicas, o que pode levar a dificuldades para engravidar e abortos espontâneos

Testes genéticos de embriões criados por fertilização in vitro podem ajudar mais mulheres com mais de 35 anos a ter um bebê em menos tempo. A descoberta é de um ensaio clínico realizado por pesquisadores do King's College London, do King's College Hospital e do King's Fertility, todos na Inglaterra.

Publicado no Journal of Clinical Medicine, este é o primeiro ensaio clínico randomizado controlado em todo o mundo a se concentrar exclusivamente em mulheres de 35 a 42 anos, um grupo com maior risco de produzir embriões com anormalidades cromossômicas. Isso pode levar a dificuldades na concepção e aumentar o risco de aborto espontâneo.

O ensaio analisou o uso do teste genético pré-implantação para aneuploidia (PGT-A) para verificar a presença de anormalidades cromossômicas em embriões antes da transferência. O estudo também inovou ao incluir embriões em mosaico, aqueles que contêm células normais e anormais, frequentemente encontrados em fertilização in vitro, mas raramente incluídos em pesquisas.





"Ao focar exclusivamente em mulheres de 35 a 42 anos e incluir embriões mosaico, abordamos questões que estudos anteriores não exploraram adequadamente. Embora sejam necessários ensaios multicêntricos maiores para confirmar essas descobertas, melhorar a eficiência do tratamento com um tempo menor para alcançar a gravidez e o nascimento de bebês vivos pode reduzir o impacto físico e emocional da fertilização in vitro para mulheres em idade reprodutiva avançada", diz a autora principal, Sesh Sunkara, do King's College London e da King's Fertility, em comunicado.

O estudo não cego foi conduzido de junho de 2021 a junho de 2023. Havia 50 pacientes no grupo PGT-A e 50 pacientes no grupo controle. Os resultados mostraram que o teste PGT-A apresentou uma taxa cumulativa de nascidos vivos maior após até três transferências de embriões, com 72% no grupo PGT-A versus 52% no grupo controle.

Mulheres cujos embriões passaram por análise genética engravidaram em menos transferências, reduzindo o tempo até a concepção, um fator importante para mulheres em idade reprodutiva avançada.

"O número de mulheres que começam a constituir família acima dos 35 anos está aumentando, e mulheres nessa faixa etária têm maior probabilidade de gerar embriões com o número errado de cromossomos. Isso aumenta o risco de implantação malsucedida e abortos espontâneos", diz o médico Yusuf Beebeejaun, primeiro autor do artigo no King's College London e na King's Fertility, em comunicado. "Nossas descobertas sugerem que o uso direcionado de PGT-A nessa faixa etária pode ajudar mais mulheres a ter filhos mais cedo, além de reduzir o impacto emocional de ciclos repetidos sem sucesso."

Embora este seja um estudo piloto e a diferença não tenha alcançado significância estatística devido ao pequeno tamanho da amostra, a tendência sugere um benefício potencial que justifica a investigação em um estudo multicêntrico maior.

